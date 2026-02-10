Nazare: Adoptarea Avizului Formal în Comitetul pentru Afaceri Fiscale al OCDE, un semnal puternic de încredere pentru investitori

România a obținut azi adoptarea Avizului Formal în Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un semnal puternic de încredere pentru investitori și partenerii economici externi și un pas care ne aduce mai aproape de aderarea la OCDE, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘România a obținut azi adoptarea Avizului Formal în Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – una dintre cele mai exigente etape din procesul de aderare la Organizație. Această decizie confirmă alinierea politicilor fiscale, a cadrului legislativ și a practicilor administrative la standardele internaționale și reprezintă o validare clară a reformelor implementate. Este, în același timp, un semnal puternic de încredere pentru investitori și partenerii economici externi și este un pas care ne aduce mai aproape de aderarea la OCDE’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, Nazare a reafirmat că autoritățile române își doresc stabilitate economică pentru că aceasta aduce încrederea care reduce costurile de finanțare, iar resursele astfel economisite sunt orientate către investiții.

‘În paralel, analiza publicată azi în urma interviului pe care l-am acordat Bloomberg – platformă media reper pentru investitori, mediul financiar global și agențiile de rating – reflectă direcția de stabilitate financiară pe care o urmărim. Mesajul meu, atât pentru partenerii externi, cât și pentru români, este unul simplu: vrem stabilitate economică pentru că aceasta ne aduce încredere, încrederea reduce costurile de finanțare, iar resursele astfel economisite sunt orientate către investiții. Iar investițiile reprezintă esența unei creșteri economice sănătoase’, a subliniat sursa citată.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis anterior, Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat Avizul Formal în urma evaluării României în cadrul procesului de aderare la Organizație, fapt care confirmă alinierea politicilor și practicilor fiscale naționale la cele mai bune standarde și practici ale organizației.

‘Adoptarea Avizului Formal confirmă angajamentul ferm și capacitatea instituțională a României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria de competență a Comitetului pentru Afaceri Fiscale, precum și alinierea politicilor și practicilor fiscale naționale la cele mai bune standarde și practici ale OCDE. Avizul Formal adoptat de Comitetul pentru Afaceri Fiscale reprezintă unul dintre cele mai dificile și exigente etape ale procesului de aderare la OCDE, prin prisma complexității tehnice și a standardelor ridicate aplicate în evaluare. Adoptarea Avizului Formal pentru România în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale s-a bazat pe evaluări pozitive obținute în cele zece grupuri subsidiare ale Comitetului, realizate în raport cu principiile-cheie de aderare’, se arată în comunicatul MF.

Comitetul pentru Afaceri Fiscale este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE și care a presupus parcurgerea și finalizarea a zece evaluări tehnice la nivelul grupurilor sale subsidiare.

Ministrul Finanțelor a declarat, la începutul acestui an, că România este pregătită ca 2026 să fie anul aderării sale oficiale la OCDE.

Procesul de aderare a României la OCDE a fost lansat oficial în ianuarie 2022, iar Foaia de Parcurs a României a fost adoptată în iunie 2022, stabilind etapele și domeniile supuse evaluărilor tehnice.