Nazare: Am cerut la ECOFIN mai mult capital pentru companiile românești

România a solicitat, în cadrul reuniunii ECOFIN, ca integrarea piețelor europene de capital să faciliteze accesul companiilor românești la finanțare și să țină cont de particularitățile piețelor aflate în curs de dezvoltare, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

‘Am cerut la ECOFIN mai mult capital pentru companiile românești și reguli europene care să funcționeze pentru piețele în curs de dezvoltare. Am intervenit la ECOFIN în dezbaterea privind MISP – pachetul european pentru integrarea și supravegherea piețelor de capital. Este unul dintre cele mai tehnice și complexe dosare de pe agenda europeană, dar miza acestuia este foarte concretă: cât de ușor pot companiile românești să atragă finanțare din Europa și cât de bine sunt protejați investitorii și piața din România. România susține nevoia unui acord la nivel european asupra acestui pachet. Am subliniat însă că succesul integrării nu trebuie măsurat doar prin cât de mult centralizăm regulile, ci prin oportunitățile reale de finanțare pe care le creăm în toate statele membre. Pentru o piață de capital mai mică, precum cea românească, integrarea trebuie să însemne accesul companiilor la o bază mai largă de investitori, mai multe opțiuni pentru cei care economisesc și condiții mai bune pentru dezvoltarea pieței locale’, a afirmat Nazare.

Ministrul a prezentat și o serie de elemente susținute de România în cadrul negocierilor, referitoare la consolidarea atribuțiilor autorităților naționale de supraveghere și facilitarea activității transfrontaliere pe piețele de capital.

‘În negocieri, România a susținut și a obținut elemente importante. Autoritățile române vor avea o capacitate mai puternică de a interveni atunci când firme de investiții care operează în România încalcă regulile, fără ca reacția să depindă exclusiv de autoritatea din statul de origine. În același timp, am susținut reguli care permit o activitate transfrontalieră mai simplă pentru actorii de pe piețele mai mici și un acces mai bun la piața unică’, a explicat ministrul Finanțelor.

Un alt aspect abordat a fost accesul autorităților române la informațiile privind tranzacțiile transfrontaliere ale investitorilor din România.

‘Un alt câștig important este accesul autorităților române la informații despre tranzacțiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea au loc pe piețe din alte state membre. Într-o piață financiară tot mai integrată, supravegherea nu poate rămâne în urma capitalului. Acest lucru ne ajută să identificăm mai bine riscurile și eventualele abuzuri de piață’, a arătat Nazare.

Ministrul a precizat că România a susținut și modificarea modului de calcul al contribuțiilor autorităților naționale la finanțarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

‘Am susținut, de asemenea, o formulă mai echitabilă și mai proporțională pentru contribuțiile autorităților naționale la finanțarea ESMA – agenția UE care contribuie la supravegherea și reglementarea piețelor financiare europene. Este firesc ca aceste contribuții să reflecte mai bine dimensiunea și activitatea reală a pieței financiare din fiecare stat, nu o formulă istorică fără legătură cu realitatea actuală a piețelor’, a precizat ministrul.

Ministrul Finanțelor a subliniat, totodată, necesitatea atragerii unui volum mai mare de capital privat în economie.

‘Avem nevoie de mai mult capital privat în economie, de companii românești care să poată finanța mai ușor investiții și extinderea regională și de o piață locală de capital care să crească odată cu marile centre financiare europene’, a transmis ministrul Finanțelor.