Nazare: ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în iulie-septembrie, în creștere cu 11%

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 130 de miliarde de lei, în perioada iulie-septembrie 2025, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

‘În ultimele trei luni, am declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF – o instituție-cheie pentru buna funcționare a statului, dar care, ani la rând, a fost percepută ca fiind greoaie și ineficientă. Rezultatele acestei noi dinamici se văd deja în cifre: în perioada iulie-septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este, desigur, doar un început – o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate’, a scris ministrul.

Acesta spune că are încredere că noul președinte, Adrian Nica, poate conduce procesul de schimbare a ANAF.

‘Efortul este însă uriaș. Recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă și consecvență. Am încredere că noul președinte, Adrian Nica, este persoana potrivită să conducă acest proces de schimbare’, a menționat Nazare.

Conform acestuia, în interiorul ANAF lucrează și numeroși oameni de calitate – specialiști experimentați, motivați și dornici să restabilească încrederea publică în instituție.

‘O parte dintre aceștia fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF. Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public – și confirmă că direcția este corectă’, a mai scris ministrul Finanțelor.

El este convins că ‘prin digitalizare, eficientizare operațională și, mai ales, prin o nouă atitudine, rezultatele se vor multiplica – în ciuda atacurilor din spațiul public’, care ‘nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult’.

‘România are nevoie de o administrație fiscală modernă, corectă și eficientă. Iar acest proces a început’, și-a încheiat Nazare postarea.