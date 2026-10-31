Nazare, despre acuzaţiile privind „găuri” în buget: N-aş vrea să intru în această dezbatere mai mult decât să fac precizări tehnice

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, mărturiseşte public că nu doreşte să intre în disputele politice între PSD pe de o parte şi foştii aliaţi ai acestuia, USR şi PNL, de cealaltă parte, legate de eventuale „găuri” în bugetul de stat lăsate de guvernul condus de Ilie Bolojan. Nazare a explicat vineri, într-un briefing la Guvern, că cifrele privind execuţia bugetară sunt foarte importante pentru modul în care România este privită pe plan internaţional iar în unele situaţii aceste cifre sunt doar poze de moment, cifrele finale urmând a fi publicate, în mod oficial, abia anul viitor. Ministrul subliniază că bugetul pentru acest an a fost unul „atipic” având în vedere nevoia de finanţare a proiectelor prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Noi publicăm extrem de multe date. Publicăm raportul privind execuţia bugetară în fiecare lună pe 25, publicăm raportul asupra economiei României, la semestrul I, e publicat. Publicăm lunar arieratele publice. Să ştiţi că aceste documente de la noi se văd ale Ministerului Finanţelor. De afară, dinspre finanţatorii României, evaluatorii internaţionali, se văd ca poziţii ale României. Şi trebuie să fim foarte atenţi cum ne raportăm la ele, pentru că transmiterea unui semnal de credibilitate se reflectă foarte concret în viaţa României, pentru că se reflectă în costurile de finanţare. V-am spus ce se întâmplă cu dobânzile. Să ştiţi că 40-60 de puncte de bază sunt extrem de importante. Plătim mai puţin ceea ce ne permite să avem bani în plus pentru şcoli, pentru infrastructură, pentru spitale. Şi deja ne sugrumă dobânzile la peste 3% din PIB. Este foarte mult. De aceea n-aş vrea să intru în această dezbatere mai mult decât să fac precizări tehnice”, a afirmat Alexandru Nazare vineri.

Acesta a arătat că situaţiile trimestriale nu pot fi comparate cu cele anuale, subliniind că cifrele oficiale legate de buget la nivelul întregului an vor fi cunoscute abia în anul următor.

„Nu putem compara ţinte trimestriale provizorii modificabile cu ţinte anuale definitive. România este evaluată pe ţinte anuale. Ţinta anuală pe cash o vom şti pe 25 ianuarie. Ţinta anuală pe ESA, pe metodologie europeană, o vom şti în aprilie, se publică în aprilie, dar nu e definitivă. Definitivă o vom avea în octombrie. Spre exemplu, ce ştim astăzi definitiv este deficitul ESA de anul trecut, care e 7-8. Dar în schimb, aceste date trimestriale, deşi sunt provizorii, sunt instrumente, sunt importante. Noi nu vrem să minimizăm importanţa lor, dar nici nu vrem să inducem panică. Noi ştim că dacă am construit bugetul complet atipic cu toate investiţiile în T2 şi T3 pentru că aveam nevoie să cheltuim pentru PNRR cât mai mult până la 31 august, atunci lucrul acesta se reflectă şi în indicatorii ESA diferit faţă de anul trecut când investiţiile erau în trimestrul 4. De aceea, privit în ansamblu, chiar ţinte provizorii şi uitându-ne la nevoile României şi nevoia de a cheltui cât mai mulţi bani din PNRR, lucrul acesta, o depăşire sau, eu ştiu, o deteriorare a unui parametru trimestrial provizoriu, repet, provizoriu nu e un lucru care trebuie să inducă panică”, explică ministrul Finanţelor.