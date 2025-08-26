Noua propunere de modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri presupune introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii astfel că, în cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”Am susținut ieri, în ședința coaliției de guvernare, o măsură importantă pentru IMM-uri și start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii”, a scris șeful de la Finanțe pe pagina sa de Facebook.

Astfel, în cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei. Totodată, pentru companiile cu venituri între 395.000 și 7 milioane lei capitalul social minim devine 5.000 lei. În cazul firmelor cu venituri de peste 7 milioane lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei, precizează Alexandru Nazare.

”Practic, pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate și accesibilitate antreprenorilor la început de drum. Odată cu creșterea activității, crește și capitalul social minim. În plus, majorările de capital efectuate până la 31.12.2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește doar capitalul social. Mulți dintre dvs. ați întrebat, pe bună dreptate: de ce această măsură? Azi, în România, poți înființa o firmă cu 1 leu capital social. Această sumă modică a avut rolul inițial de a susține start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariția a numeroase firme-fantomă. Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a și întâmplat, ducând la apariția generalizată a fenomenului de firme-fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri și către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevărații beneficiari ai unor tranzacții ilegale”, a subliniat ministrul Finanțelor.

El a precizat că aceste firme creează pagube uriașe. Astfel, companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi – firme care există doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate.

”Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. Ce înseamnă acest lucru? Rețelele de firme-fantomă vor ieși la suprafață sau se vor închide – cei corecți vor crește capitalul, iar cei care dețin sute de firme și nu vor depune vor fi astfel filtrați. Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”, a adăugat Nazare.

În ceea ce privește alte țări din Europa, ministrul Finanțelor a precizat că România este una dintre țările cu cel mai mic capital social cerut la înființarea unui SRL.

”Cum arată lucrurile în Europa. România este una dintre țările cu cel mai mic capital social cerut la înființarea unui SRL. În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 euro), Germania (25.000 euro), Slovenia (7.500 euro), Ungaria (7.500 euro) s.a. Există și țări europene cu un capital social simbolic, de 1 euro, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă și nici deficitul bugetar record al României – cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare. Pentru antreprenorii corecți, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuși drept capital social pot fi folosiți pentru cheltuielile curente ale firmei (ex: sediu, alte plăți) – important de subliniat că nu sunt bani blocați. În același timp, măsura contribuie la reducerea drastică a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât și statul. Proiectul este încă în consultare publică și vă invit să lăsați observațiile dvs: cum apreciați noua propunere privind pragurile minime de capital social la înființarea unui SRL în România?”, a adăugat ministrul Finanțelor pe pagina de socializare.