Nazare, despre creșterea plafonului de scutire de TVA: Antreprenorii români pot să concureze pe piața unică

Guvernul dorește ca antreprenorii români să concureze de la egal la egal pe piața unică și să crească conformarea voluntară prin reducerea costurilor administrative, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce Executivul a crescut, printr-o ordonanță, plafonul de scutire de TVA, de la 300.000 lei la 395.000 lei.

‘Prin această ordonanță, România continuă alinierea la principiile europene privind concurența loială, prin asigurarea unui cadru fiscal digitalizat, prietenos, în linie cu standardele europene. Dorim ca antreprenorii români să concureze de la egal la egal pe piața unică și să creștem conformarea voluntară prin reducerea costurilor administrative’, a spus Nazare, citat într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Într-o postare pe Facebook, ministrul a precizat că decizia intră în vigoare de la 1 septembrie 2025 și ‘înseamnă că mai multe afaceri mici vor putea continua să fie scutite de TVA, ceea ce le va permite să se concentreze pe creștere’.

‘Dacă cifra de afaceri rămâne sub acest nou plafon, companiile vor putea aplica regimul special de scutire de TVA și în alte țări UE, dacă au operațiuni în mai multe state. Va fi mai ușoară înregistrarea în sistemul de TVA: dacă în august 2025 se depășește vechiul plafon de 300.000 lei, dar nu și pe cel de 395.000, nu va fi nevoie de solicitarea înregistrării imediat, ci doar dacă se depășește noul plafon pe parcursul anului’, a menționat Nazare.

El a adăugat că se poate solicita ieșirea din sistemul TVA dacă nu s-a depășit plafonul în anii anteriori.

‘România transpune astfel în legislația națională prevederile Directivei UE 2020/285 care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire și în alte state membre decât cel în care sunt stabilite. În plus, tot prin transpunerea unei reglementări UE, Directiva (UE) 2022/542 privind cotele TVA și regulile aplicabile serviciilor prestate în mediul virtual, activitatea digitală, serviciile electronice vor fi impozitate în funcție de locul de reședință al clientului, nu unde este prestatorul’, a mai scris ministrul.

Guvernul a adoptat joi, în ședință, o ordonanță care aduce modificări importante Codului Fiscal, cu impact direct asupra întreprinderilor mici.

Măsura face parte din transpunerea în legislația națională a Directivei UE 2020/285, care are ca scop armonizarea fiscalității la nivel european și simplificarea obligațiilor pentru IMM-uri, oferindu-le un cadru legal mai flexibil, se menționează într-un comunicat al ministerului de resort.

Astfel, întreprinderile mici, respectiv persoanele juridice impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei, vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv. Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor.

Persoanele impozabile care au depășit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.

Dacă în luna august a fost depășit și plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie și să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu 10 septembrie.

Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie, inclusiv, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu 1 septembrie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, și dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 395.000 lei.

MF precizează că persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu 1 septembrie, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidența a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

De asemenea, prin ordonanța adoptată se transpun în legislația națională prevederile Directivei europene în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată care vizează, în principal, modificarea normelor care reglementează locul prestării pentru activitățile / evenimentele care presupun prezență virtuală / sunt transmise pe internet sau sunt puse la dispoziție printr-o altă modalitate virtuală, pentru a se asigura impozitarea în statul membru de consum.

Astfel, serviciile prestate unui client prin mijloace electronice sunt impozabile în locul în care clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.