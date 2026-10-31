Nazare, despre eventuale creşteri de taxe: Decizia este politică şi se ia în guvern şi la momentul potrivit

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Publice, atrage atenţia asupra faptului că bugetul pentru anul viitor va fi unul „complicat de construit”, el arătând că decizia privind eventuale majorări de taxe este una strict politică şi care nu ţine de voinţa sa, ca ministru. „Nu aş vrea să mă antepronunţ şi de aceea sunt rezervat pe această temă, dar nu că n-aş vrea să vă răspund şi nu v-aş spune ce îmi doresc. Sigur, nu îmi doresc foarte multe lucruri, am fost întrebat de taxe, nu îmi doresc să crească taxe şi asta e o chestiune pe care am repetat-o”, spune Nazare.

Alexandru Nazare a fost întrebat vineri, după rectificarea bugetară, dacă poate da asigurări că anul viitor nu vor creşte, din nou, taxele.

„Datoria mea ca ministru al Finanţelor este să colectez şi să înregistrez cât mai bine, să evaluez cât mai bine nevoile tuturor ordonatorilor, să facem aceste evaluări cu cifrele pe masă la vedere şi să propun anumite cursuri de acţiune. Mai departe, decizia este politică şi se ia în guvern şi la momentul potrivit. Sunt foarte multe întrebări şi vă înţeleg perfect, pentru că aşteptările privind bugetul din 2027 sunt foarte mari. Va fi un buget complicat de construit. Pierdem 1,5% din PIB, PNRR, şi trebuie să acceptăm că pot fi şi astfel de momente când trebuie să ne bazăm şi pe noi înşine, nu neapărat pe fonduri europene. Anul viitor este între două cicluri, finalizarea PNRR, dar noul cadru financiar începe din 2028, în acelaşi timp se adaugă cheltuieli importante pe SAFE care trebuie integrate în buget, nu e vorba doar de SAFE, e vorba de apărare şi trebuie să demonstrăm o ajustare credibilă care să poată fi corect evaluată pentru agenţii. De aceea nu aş vrea să intru în detaliile bugetului înainte să văd, la rândul meu, cifrele care vin de la toţi miniştrii”, a răspuns Alexandru Nazare.

Ministrul aminteşte că nu îşi doreşte creşteri noi de taxe, însă subliniază că orice decizie privind cheltuieli majorate pentru diverse domenii trebuie făcută în mod responsabil.

„Nu aş vrea să mă antepronunţ şi de aceea sunt rezervat pe această temă, dar nu că n-aş vrea să vă răspund şi nu v-aş spune ce îmi doresc. Sigur, nu îmi doresc foarte multe lucruri, am fost întrebat de taxe, nu îmi doresc să crească taxe şi asta e o chestiune pe care am repetat-o. Nu îmi doresc. Îmi doresc să avem resurse pentru protecţia celor vulnerabili, pentru investiţii în 2027, pentru finalizarea proiectelor deja începute, dar trebuie să o facem într-un mod responsabil, astfel încât să fim siguri că ratingul este intact şi să fim siguri că asigurăm premisele pentru relansare economică în 2027, care este un factor extrem de important şi face ajustarea mult mai uşoară din 2027 încolo”, a adăugat Nazare.