Nazare, despre prețurile la carburanți: Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația mai ales că stocurile sunt achiziționate în trecut

Analiza Ministerului Finanțelor privind prețurile la carburanți a fost transmisă la Guvern iar în următoarele zile ar putea fi luată o decizie de către Executiv, a declarat, marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la un eveniment de specialitate.

‘Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut. Că atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibilului trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință și partea acestei decizie suntem și noi, Ministerul Finanțelor’, a explicat Nazare.

El a precizat că majorarea prețului a avut loc imediat după începerea războiului deși stocurile la dispoziție la acel moment nu au fost influențate de această decizie fiind achiziționate în trecut.

‘Am văzut o creștere a prețului care s-a suprapus cu momentul inițierii războiului din Orientul Mijlociu. Imediat. E clar că stocurile la dispoziție la momentul începerii războiului nu au fost influențate de această decizie. Sunt stocuri achiziționate în trecut. Știu că premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu companiile din domeniu. Știu că și Ministrul Energiei a fost foarte activ, a discutat cu companiile. Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC trebuie să acționeze și cred că în următoarele zile, pe baza analizelor, se va lua o decizie în sensul monitorizării mult mai stricte a prețurilor’, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnaliști despre evoluția prețurilor la combustibili.

El a precizat că Ministerul de Finanțe nu a făcut doar o analiză, ci a acționat.

‘Schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat. Am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 de bani, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context. Pentru a continua, pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizarea prețurilor, pentru o monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici, Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în Ordonanța 84 din 2022’, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat în ce măsură tensiunile politice afectează posibilitatea de a lua aceste măsuri, el a afirmat că ‘trebuie să fim foarte atenți pentru că nu orice măsură pe care o luăm este o măsură care să aducă rezultate imediate, să se vadă imediat în preț sau să stabilizeze prețurile’.