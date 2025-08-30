Nazare: Impactul pachetului fiscal adoptat vineri este de 3,7 miliarde de lei, iar al celorlalte pachete de 6,9 miliarde de lei

Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui briefing de presă după aprobarea în ședința extraordinară a Guvernului a cinci proiecte legislative dintre cele șase care fac parte din pachetul 2 de reforme.

Cel de-al șaselea proiect, cel referitor la administrația publică, urmează să fie discutat duminică.

‘Prin pachetul fiscal pe care l-am aprobat, astăzi, România face un pas decisiv pentru a parcurge cu bine următoarele examene din septembrie și octombrie. E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economică dificilă prin care trecem. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau asumate în PNRR în varianta inițială, acum patru ani, dar angajamentele n-au fost duse la bun sfârșit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, de insolvență, de modul în care tratăm și respectăm contribuabili’, a afirmat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, pachetul doi fiscal pune în practică noi reguli în privința colectării ANAF.

‘Acest pachet doi reușește să rezolve niște probleme structurale legate de modul în care colectăm bani publici, de modul în care tratăm firmele în insolvență, de modul în care tratăm eșalonările, regândim eșalonările la nivelul ANAF, astfel încât să fie corecte. El rezolvă o plajă foarte mare de probleme despre care s-a vorbit mult, dar care n-au fost până acum adoptate. Suntem perfect conștienți că măsurile din pachetul doi nu sunt măsuri ușoare, sunt chestiuni care au fost amânate foarte mult timp și bineînțeles că românii resimt asta, companiile resimt asta pentru că dozajul acestor măsuri este foarte intens. Aceasta se întâmplă pentru că a fost amânat de ani și ani de zile’, a explicat Nazare.

Șeful finanțelor a precizat că Guvernul este nevoit să adopte aceste măsuri fiscale în vederea evaluării Comisiei Europene, care va avea loc în octombrie.

‘Suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja România, companiile, pe români, de o situație mult mai dificilă prin care am putea trece dacă ne-am pierde calificativul de investiții, care ar însemna taxe mult mai mari, măsuri mult mai dure, ar însemna o libertate mult mai mică de a lua deciziile pe care noi le considerăm bune și noi le considerăm optime pentru România în acest moment’, a subliniat ministrul de Finanțe.

Acesta s-a declarat optimist că țara noastră va trece cu bine și de evaluarea agențiilor de rating.

‘Sunt optimist că în evaluarea următoare, din septembrie, a agenției de rating Moody’s, în urma discuțiilor purtate în ultima săptămână, eforturile pe care le-am făcut vor fi evaluate în mod corect. Sunt optimist, după adoptarea acestui pachet 2, că suntem mult mai aproape de momentul în care să trecem cu bine de luna octombrie, să protejăm posibilitatea de a folosi toate fondurile europene anul viitor, care era în pericol, și la Consiliul din iulie, și rămâne în pericol și la Consiliul din octombrie, și să deschidem calea către măsuri care să încurajeze investițiile. Aceste măsuri există deja în acest pachet și o măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel’, a precizat ministrul Nazare.

Conform acestuia, noul sistem de impozitare propus tratează punctual cheltuielile companiilor multinaționale care sunt sensibile.

‘Vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală și atragem atenția asupra unei mai bune monitorizări acestor cheltuieli, tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaționale. Pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii, iar aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, investițiile private au scăzut și suntem perfect conștienți că investițiile private sunt cheia succesului. Sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice și avem nevoie de ele mai ales în această perioadă dificilă economic și mai ales în acest în acest an și anul viitor, fie că sunt din fonduri private, fie că sunt din PNRR, fie că sunt din fonduri europene’, a afirmat ministrul.

Acesta a mai declarat că pachetul doi prevede măsuri de combatere a evaziunii fiscale, de regândire a insolvenței, de creștere a colectării și ‘de instituire a unui tratament corect pentru contribuabilii corecți care își plătesc taxele, care își respectă creditorii și care vor să dezvolte România’.