Nazare: În pachetul 3 trebuie să gândim și măsuri de relansare

Recesiunea poate fi evitată prin investiții și prin absorbția fondurilor europene, iar în pachetul 3 trebuie gândite măsuri de relansare, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘În pachetul 3 trebuie să gândim măsuri de relansare. Trebuie, în paralel cu toate măsurile, să avem în vedere și măsuri de relansare, care sunt variate. Unele măsuri de relansare nu înseamnă neapărat un efort major bugetar. Înseamnă să regândim, spre exemplu, modul în care tratăm investițiile străine. Investițiile străine au scăzut cu 30%. Poate că e momentul să regândim modul în care filtrăm aceste investiții străine. Să punem în acest filtru pe care îl facem al investițiilor străine mai mult accent pe dezvoltarea economică. Ținând, bineînțeles, cont de pericolele de securitate pe care filtrul, respectiv CEISD (Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe n.r), acel consiliu care funcționează la Guvern, le ia în calcul. Dar poate că mărim un pic plafoanele respective. Nu mai filtrăm toate investițiile de peste 2 milioane de euro. Poate ne gândim la un filtru mai înalt sau, în anumite locuri, la absența filtrului, acolo unde nu avem un pericol iminent sau o amenințare iminentă, astfel încât această filtrare să dureze mai puțin, să coste mai puțin și să fie mai eficientă’, a explicat Nazare.

El a vorbit și despre un mecanism prin care un investitor să discute cu un singur punct de contact în Guvern pentru a-și promova o investiție și să depună cererea de investiții într-un singur loc.

‘Poate, spre exemplu, gândim un mecanism, despre care eu am mai vorbit și chiar avem în lucru un memorandum, în care un investitor să discute cu un singur punct de contact în Guvern. Să nu trebuiască să alerge între ministere pentru a-și promova o investiție. Să depună cererea de investiții într-un singur loc, la punctul unic de contact și să vină ministerele să-și delege oameni să proceseze această cerere.(…) Acest mecanism, crearea mecanismului e în lucru’, a subliniat ministrul Finanțelor, la Antena 3.

Acesta a reiterat că trebuie să fim pregătiți pentru o recesiune, în condițiile în care patru ani la rând am avut o creștere economică în decelerare, în scădere.

‘Când ai o creștere firavă de 0,3%, e o chestiune de responsabilitate și o chestiune normală să te aștepți, mai ales, având în vedere contextul general, că poți să ai și o contracție. Nu înseamnă că se va întâmpla, nu înseamnă că ne dorim acest lucru, nu înseamnă că nu facem eforturi să evităm această situație, dar trebuie să fim pregătiți și pentru o situație în care…(…) Să fim pregătiți înseamnă, vă spun un lucru, cea mai bună rețetă pe care o avem la dispoziție și pe care din punctul meu de vedere nu o folosim suficient, sunt fondurile europene. Fie că e vorba de PNRR, fie că e vorba de sume rambursabile sau nerambursabile, fie că e vorba de Coeziune, sunt instrumente pe care le avem la dispoziție, care reprezintă șansa noastră de a trece prin această perioadă de un an jumate fără să avem o contracție majoră. Trebuie doar să le cheltuim. Adică toți ordonatorii de credite care au bani la dispoziție trebuie să îi folosească. Și nu doar cei din împrumut, ci mai ales cei nerambursabili, cei din granturi, banii pe care nu îi dăm înapoi și pe care nu-i împrumutăm’, a punctat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă riscăm să intrăm în incapacitate de plată în această toamnă, dacă nu implementăm pachetul al doilea de măsuri, ministrul a subliniat că sunt așteptate evaluările Comisiei Europene din octombrie și cele ale agențiilor de rating, fiind luate în calcul, bineînțeles, toate riscurile cumulate pentru octombrie.

‘Bineînțeles, există riscuri. Riscuri pe care noi trebuie să le mitigăm prin măsurile pe care le introducem în pachetul 2 și în pachetul 3’, a afirmat șeful de la Finanțe.

El și-a exprimat, totodată, speranța ca pachetul 2 de măsuri să fie adoptat în luna august, ‘în interiorul lunii august’.

‘Din momentul în care PSD se reîntoarce la masa discuțiilor, dacă ne uităm la viteza și modul în care au acționat pe pachetul 1, am acționat cu toții pe pachetul 1, cred că putem să avansăm destul de repede. Pentru că foarte multe din măsuri sunt deja prezentate, dezbătute, sunt în diverse faze’, a adăugat el.