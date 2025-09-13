Nazare, întâlniri cu marii finanțatori de pe Wall Street

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut, în cadrul vizitei sale de lucru în SUA, mai multe întâlniri cu reprezentanți ai Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan.

‘Maraton de întâlniri zilele acestea, în cadrul vizitei de lucru la Washington D.C., cu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan, parteneri esențiali în implementarea planului de finanțare suveran al României’, a scris Nazare într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, aceste instituții au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât și dezvoltarea pieței titlurilor de stat, printr-o tranzacționare activă pe piața secundară. De asemenea, au susținut diversificarea bazei investiționale și a instrumentelor de datorie.

Nazare a menționat că în 2025 România a atras un împrumut sindicalizat de un miliard de euro cu Bank of America ca aranjor și plasamente private in format de împrumut cumulat de 800 milioane de euro, administrate de Goldman Sachs – facilități menite să susțină planul extern de finanțare.

‘Acest plan inițial, în valoare de circa 17 miliarde de euro, este deja realizat integral, urmând să decidem suplimentarea sa în funcție de condițiile de piață și de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare’, a explicat ministrul Finanțelor.

El a adăugat că Citibank și JP Morgan au contribuit semnificativ la dezvoltarea pieței secundare interne a titlurilor de stat și la promovarea României în fața investitorilor internaționali.

‘Prin acest parteneriat, ne-am diversificat baza investițională și am întărit prezența României pe piețele externe. Continuăm vizita, cu aceleași obiective strategice: consolidarea dialogului economic și financiar cu Statele Unite, atragerea de investiții pe termen lung și deschiderea de noi căi de finanțare pentru dezvoltarea României’, a încheiat oficialul român.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru la Washington (SUA), în perioada 11-13 septembrie 2025, pentru a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, precum energie, infrastructură sau tehnologie.