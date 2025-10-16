Nazare: Partenerii de la IFC au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească

International Finance Corporation (IFC) a reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în România, în domenii care pot transforma economia precum energie curată sau industrie competitivă, inclusiv prin PPP (parteneriate public – private), a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Aflat la Washington, unde participă, în aceste zile, la reuniunile de toamnă ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu reprezentanții BM și ai IFC.

‘Întâlnirea cu Makhtar Diop, Directorul General IFC, a vizat aprofundarea colaborării pentru investiții strategice în România. IFC are deja un portofoliu semnificativ, de aproximativ 2 miliarde de dolari și își propune să îl dubleze în următorii ani. Partenerii de la IFC și-au exprimat încrederea în potențialul României și au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească: energie curată, industrie competitivă și finanțare sustenabilă, inclusiv prin PPP (parteneriate public – private)’, a scris Nazare, joi, pe pagina sa de Facebook.

Cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, ministrul Finanțelor a discutat despre creșterea productivității și consolidarea competitivității economiei românești.

‘România este una dintre economiile cu potențial ridicat din regiune, iar sprijinul Băncii Mondiale este esențial pentru implementarea reformelor privind modernizarea administrației, digitalizarea și dezvoltarea infrastructurii. Discuțiile din aceste zile în Statele Unite consolidează poziția României ca partener solid în cadrul Grupului Băncii Mondiale – din care fac parte cele două instituții – și deschid noi uși de intrare a investițiilor străine în România’, a subliniat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor conduce delegația ministerului la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, care se desfășoară la Washington DC, Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 18 octombrie 2025.

Potrivit unui comunicat transmis recent de Ministerul Finanțelor, agenda ministrului de joi, 16 octombrie, prevede întâlniri cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating Fitch, Moody’s și S&P; o întrevedere cu Alfred Kammer, director Europa al FMI, și Jeroen Clicq directorul executiv FMI; întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv ai Camerei de Comerț Americane – US Chamber of Commerce, dar și întâlniri cu investitori și grupuri de investiții majore (PIMCO, BNPP, ING, Morgan Stanley, Barclays), menționează ministerul.

Vineri, 17 octombrie, Nazare va participa la Plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, sesiunea în care miniștrii de finanțe sau guvernatorii băncilor centrale ai celor două instituții se reunesc pentru a adopta decizii-cheie și a prezenta prioritățile perioadei următoare.

Sâmbătă, 18 octombrie, ministrul Finanțelor va participa la prezentarea FMI privind perspectivele economice regionale.