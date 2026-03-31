Nazare: Peste 1 milion de accesări în primele ore pe platforma eLicitatii.anaf.ro, lansată luni

Platforma electronică eLicitatii.anaf.ro, lansată luni de Agenția Națională de Administrare Fiscală, a înregistrat în primele ore ale zilei peste un milion de accesări, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Peste 1 milion de accesări în primele ore pe eLicitatii.anaf.ro – platforma electronică lansată azi de ANAF pentru vânzarea prin licitație publică a bunurilor sechestrate. Digitalizarea administrației fiscale nu răspunde doar unei nevoi reale a societății – este un proces obligatoriu și ireversibil’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, lansarea platformei, realizate de ANAF împreună cu Ministerul Finanțelor, marchează trecerea de la un set de proceduri limitate și birocratice la un sistem digital, deschis și accesibil tuturor.

‘Interesul ridicat înregistrat în primele ore de la lansare este, totodată, un indicator clar că românii își doresc mai multă transparență și acces facil la informațiile publice. De astăzi, orice persoană care accesează eLicitatii.anaf.ro poate consulta bunurile scoase la licitație de ANAF, poate urmări procesul și poate participa în condiții egale, fără bariere administrative sau geografice. Este un nou pas concret către o administrație fiscală modernă, transparentă, care oferă acces nediscriminatoriu la informații de interes public. Digitalizarea proceselor de publicitate și valorificare a bunurilor sechestrate de ANAF înseamnă nu doar eficiență, ci și trasabilitate și corectitudine – elemente esențiale de transparență și pentru utilizarea responsabilă a resurselor publice. De aceea, vom continua să accelerăm procesul de adopție a soluțiilor digitale care aduc statul mai aproape de cetățean. Transformarea digitală a administrației nu mai este o opțiune, ci o direcție ireversibilă de dezvoltare’, a transmis ministrul.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Ministerul Finanțelor, au lansat luni platforma digitală eLicitatiiANAF pentru publicitatea și vânzarea bunurilor sechestrate atât în materie penală, cât și în materie fiscală și a celor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Potrivit unui comunicat al ANAF, platforma este dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație.

Platforma eLicitațiiANAF poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro. Orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar și fără a deține un cont SPV, însă pentru participarea la licitație este necesara deschiderea unui cont în SPV.

Platforma eLicitațiiANAF este structurată în două secțiuni principale: ‘Publicitate bunuri’ și ‘Licitație bunuri’.

În secțiunea ‘Publicitate bunuri’, bunurile sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile, în scopul informării publicului și al asigurării unei vizibilități extinse. În această perioadă, persoanele interesate pot consulta informațiile disponibile și pot solicita programarea unei vizionări.

‘Prin intermediul platformei se valorifica atât bunuri mobile, cât și imobile’, precizează reprezentanții ANAF.

Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezența funcționarilor publici desemnați, cu atribuții în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitație.

La expirarea perioadei de publicitate bunurile sunt automat trecute în secțiunea de licitație. Licitația se desfășoară în format online pe o perioada de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte.

În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte.

Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitație se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară.

La finalul licitației, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător, în conformitate cu prevederilor legale.

În cazul bunurilor sechestrate, adjudecatarul are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate.

‘În termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitației, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declarați adjudecatari sau celor înscriși la licitații, ulterior anulate’, se menționează în comunicat.

Pentru achiziționarea bunurilor licitate, platforma eLicitațiiANAF pune la dispoziție următoarele modalități de plată: plata online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare; decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță – plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului, mandat poștal – data poștei este considerata momentul plății, iar mmandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Potrivit ANAF, bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penala, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului. Din punct de vedere juridic, acestea pot fi încadrate în doua categorii principale: bunuri sechestrate și bunuri confiscate, valorificate prin proceduri de vânzare forțată, în condițiile legii.