Nazare: Programul de Securitate și Siguranță Publică – Justiție aduce tehnologie modernă, know-how elvețian și formare pentru specialiștii din justiție

Programul de Securitate și Siguranță Publică – Justiție aduce tehnologie modernă, know-how elvețian și formare pentru specialiștii care lucrează în zonele cele mai sensibile ale justiției, a transmis, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

‘Astăzi am participat la lansarea Programului de Securitate și Siguranță Publică – Justiție, parte a celei de-a doua Contribuții Elvețiene pentru România. Este un program bine țintit, construit pe expertiză elvețiană solidă, exact în zonele în care România are cea mai mare nevoie de sprijin: criminalitate financiară, utilizare de software specializat pentru investigații, recuperarea prejudiciilor și protecția celor vulnerabili. Pentru Ministerul Finanțelor, acest program nu înseamnă doar simplă coordonare financiară. Rolul nostru este să contribuim cu sprijin care să susțină avansul acestor proiecte, pentru ca Ministerul Justiției și instituțiile din justiție – parchete, instanțe – să aibă toate condițiile pentru a lucra eficient. Acest lucru înseamnă decizii rapide, coordonare constantă și intervenție imediată. Iar ANAF are un rol esențial în această ecuație’, a notat Nazare.

Potrivit acestuia, în ultimele luni, ANAF a livrat cele mai bune rezultate din ultimii ani, respectiv recuperarea accelerată a prejudiciilor, mult mai multe dosare economice transmise către parchete, investigații mai rapide și mai bine documentate, colaborare extinsă cu DNA, Parchetul General și ANABI.

‘Este o schimbare reală de ritm, care arată ce poate face statul atunci când instituțiile cooperează și au instrumentele potrivite. Programul lansat astăzi va consolida această direcție: aduce tehnologie modernă, know-how elvețian și formare pentru specialiștii care lucrează în zonele cele mai sensibile ale justiției. Pentru România, miza este clară: un stat care protejează contribuabilii corecți, recuperează banii din economia neagră și poate face față criminalității financiare și digitale cu instrumente la același nivel cu cele folosite de rețelele infracționale. Ministerul Finanțelor rămâne implicat, prezent și responsabil în acest program. Rezultatele trebuie să fie concrete și vizibile’, a adăugat ministrul Finanțelor.