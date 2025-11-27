Nazare: Proiectul de rectificare bugetară ar putea fi discutat vineri în ședința de guvern

Proiectul de rectificare bugetară ar putea fi discutat vineri în ședința de guvern, acesta urmând să păstreze ținta de deficit bugetar de 8,4%, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘În primul rând despre rectificarea bugetară, care este încă în discuție astăzi și va intra mâine în ședință de guvern, aș vrea întâi să vorbesc despre principii. Această rectificare bugetară prezervă ținta de deficit de 8,4%. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului plecând de la premisa de cheltuială anticipând cheltuielile pe ultima lună din an la mai multe ministere astfel încât să identificăm economiile acolo unde acestea pot fi făcute și să suplinim anumite nevoi de cheltuieli esențiale acolo unde acestea există. Cea mai mare parte a rectificării se centrează pe acoperirea unor sume din domeniul sănătății. Practic acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale de peste 2 miliarde de lei. Practic asta este cea mai mare sumă pe care o veți regăsi în rectificare’, a precizat Nazare în cadrul unei conferințe în care a fost prezentată execuția Bugetului General Consolidat pentru primele 10 luni ale anului.

Ministrul Finanțelor a mai spus că la rectificare vor mai fi alocate sume pentru plăți de arierate la Ministerul Transporturilor.

‘Bineînțeles mai acoperim nevoi legate de anumite plăți de arierate la Ministerul Transporturilor. Aceasta este practic a doua sumă, cea mai importantă și pentru a acoperi aceste nevoi am făcut economii în principal de la Ministerul Finanțelor – MF AG și am colectat după aceea sume de la mai mulți ordonatori de credit discutând cu ei astfel încât să vedem exact ce sume intenționează să cheltuie pe decembrie. Deci aceasta este strategia în privința rectificării: să acoperim sume, arierate, această operațiune ne ajută foarte mult la deficitul pe ESA, dar fără să afectăm ținta de deficit asumată’, a explicat ministrul Finanțelor.

Întrebat dacă sunt instituții care au solicitat bani la rectificarea bugetară, el a menționat că toate ministerele au avut asemenea cereri.

‘Întotdeauna când discutăm de o rectificare sunt foarte multe solicitări și solicitările sunt foarte mari și trebuie să ne uităm la fiecare solicitare în parte și să calculăm cât e realist, cât putem plăti și așa mai departe. Oricum această discuție va continua și astăzi și mâine. Dacă sunt nevoi legate de acoperirea cheltuielilor de personal știți foarte bine că la prima rectificare au fost numeroase astfel de exemple de acoperire de cheltuieli de personal, cheltuieli de personal neacoperite sau cheltuieli de personal care erau epuizate în august și septembrie, le vom acoperi, pentru că e important să închidem anul și să tranșăm această problemă legată de cheltuielile de personal’, a mai declarat Alexandru Nazare.