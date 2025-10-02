Nazare: Rectificarea bugetară aduce bugetul de stat într-o zonă de proiecție realistă

Rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, ținta de deficit inclusă este de 8,4%, iar Produsul Intern Brut avut în vedere este de 1.902 miliarde lei, a anunțat, la briefingul de la finalul ședinței de Guvern, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Este un moment foarte important, așteptat, discutat – rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie ca, prin mesajul pe care îl transmitem o dată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât și piețelor și investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate și de disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar și așteptat’, a spus ministrul Finanțelor.

El a subliniat că s-a discutat foarte mult și a fost în atenția publică negocierea derulată în ultima lună și jumătate, legată de ținta de deficit. Rectificarea aprobată de Guvern prevede o țintă de deficit de 8,4%, respectiv un necesar de finanțare de 159 de miliarde lei.

‘Negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foarte importantă, pentru că a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic, cu Comisia, cu comisarul Dombrovskis (Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie – n.r) și s-a închis prin discuția pe care a avut-o primul ministru, Ilie Bolojan, la Bruxelles, tot cu comisarul Dombrovskis. De ce importantă această negociere? Pentru că, dacă această țintă de deficit ar fi fost în zona lui 8% pur, ar fi trebuit să obținem măsuri de alte opt miliarde până la sfârșitul anului, care ar fi fost foarte greu de obținut și, bineînțeles, ar fi pus foarte mare presiune mai ales pe zona de investiții din buget’, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, Guvernul și-a propus să mențină un nivel important al investițiilor, care depășește 150 de miliarde de lei.

‘Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut, mai ales a PNRR, pentru ministere cheie care aveau epuizate aceste capitole bugetare foarte importante pentru investiții. Aici discutăm de Ministerul Transporturilor, de Ministerul Economiei, de Ministerul Mediului și de Ministerul Dezvoltării. Toate aceste patru ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut a PNRR. Prin această rectificare am reglat toate aceste probleme. Sunt în jur de cinci miliarde care sunt destinate acestei zone. De ce e importantă? Pentru că trebuie să intrăm într-o logică de accelerare a absorbției PNRR, iar acești bani sunt importanți pentru obținerea țintelor din PNRR. Suntem la finalul discuției cu ultimele memorandumuri legate de PNRR și ne îndreptăm în linie dreaptă spre aprobarea renegocierii PNRR-ului’, a explicat Nazare.

Șeful de la Finanțe a adăugat că PIB-ul preconizat la începutul anului, de 1.912 miliarde, este în rectificare la 1.902 miliarde lei, deoarece creșterea economică nu va fi de 2,5%, ci este proiectată la 0,6%.

‘Toate aceste lucruri schimbă foarte mult ecuația de asamblare a bugetului și, prin discuții intense cu toți ordonatorii de credite, prin analize care au avut loc în ultima lună și intensiv în ultima săptămână, am reușit să ajungem la un compromis, spun eu rezonabil, exprimat prin această rectificare. Bineînțeles că nu avem foarte mulți ordonatori, ca să nu zic că n-avem ordonatori fericiți, chiar dacă am adăugat aproape 24 miliarde și jumătate la deficit. Aceste sume adăugate la deficit sunt destinate cheltuielilor esențiale, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, cheltuieli legate de salarii, cheltuieli legate de pensii. Toate aceste sume trebuiau acoperite, bineînțeles, pentru că sunt cheltuieli obligatorii’, a mai precizat ministrul.

El a adăugat că nu putea fi omisă acoperirea sumelor legate de dobânzi, care au crescut într-un mod accelerat în prima parte a anului. ‘Ele se ridică la aproape 54 de miliarde, deci suma de acoperire a dobânzilor este de aproape 12 miliarde’, a menționat Nazare.

Acesta a mai afirmat că aproximativ două treimi din sumele adăugate se referă la zona de cheltuieli esențială, iar restul de cheltuieli se referă la acoperirea nevoilor de investiții, în special în zona de PNRR, unde conform evaluărilor de la începutul anului, sumele s-au epuizat în august.

Întrebat dacă s-a rezolvat situația ordonatorilor de credite care susțineau că nu mai au bani de salarii pentru ultimele luni din an, ministrul a spus că s-a încercat, pe cât posibil, acoperirea acestor nevoi și că vor fi în continuare discuții pentru a vedea dacă această situație este reală sau nu.

‘Pot să vă spun că a fost o chestiune generalizată legată de ordonatorii care ne spuneau că li se vor epuiza banii de salarii la final de an, în ultimele două luni, sau sunt în curs de epuizare și noi am încercat pe cât posibil să acoperim toate aceste nevoi. Sigur, o să discutăm în continuare și o să vedem în funcție de realitatea exactă a fiecărui ordonator, pentru că știți foarte bine că în negocierile de la rectificare ei nu ne cer întotdeauna banii de care au nevoie, ne cer o sumă mai mare tocmai pentru a acoperi alte nevoi. De data aceasta ne-au cerut, după cum știți, în primă instanță, 80 de miliarde. Vă dați seama că n-aveam cum să aprobăm o astfel de sumă. Deci, o să vedem cu fiecare ordonator în parte, concret, dacă această situație reclamată este reală sau nu’, a punctat Alexandru Nazare.

Conform proiectului de rectificare, veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat crește cu 24,579 miliarde lei.