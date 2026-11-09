Nazare: Reducerea deficitului ne întărește credibilitatea în discuțiile cu partenerii europeni

Reducerea deficitului ne întărește credibilitatea în discuțiile cu partenerii europeni, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

‘Pentru România, miza este să ne susținem interesele strategice și să contribuim la deciziile europene cu priorități clare și soluții bine fundamentate. Reducerea deficitului ne întărește credibilitatea în discuțiile cu partenerii europeni și avem nevoie să folosim această poziție pentru a susține o economie mai competitivă: reguli previzibile, acces mai bun la capital și mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri’, a scris Nazare, care participă, luni, la Bruxelles, la o nouă reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) și la reuniunea Eurogrup în format inclusiv.

Potrivit ministrului, miniștri de finanțe ai UE vor discuta despre finanțarea apărării și folosirea eficientă a resurselor comune, simplificarea legislației și actualizarea cadrului european de impozitare a produselor din tutun.

‘Contează atât obiectivele, cât și costurile și condițiile în care noile reguli pot fi aplicate. În paralel, sprijinim colegii de la MIPE în discuțiile privind PNRR, în limitele atribuțiilor Ministerului Finanțelor. Fondurile încasate pentru proiectele realizate contează direct pentru investiții și pentru echilibrul bugetar. Interesele României se susțin prin pregătire, rezultate livrate cu seriozitate, dialog și alianțe cu partenerii europeni’, a mai precizat Nazare.

Conform unui comunicat al ministerului, participarea ministrului Finanțelor urmărește susținerea intereselor economice ale României în negocierile privind cadrul fiscal european, reducerea poverii administrative și utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru investiții și dezvoltare.

În cadrul Eurogrupului în format inclusiv, ministrul Alexandru Nazare va participa, alături de omologii din statele membre ale Uniunii Europene, la discuțiile privind finanțarea apărării. Dezbaterile vor viza utilizarea eficientă a resurselor publice și oportunitățile oferite de achizițiile comune. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa, de asemenea, la aceste discuții.

Agenda ECOFIN include simplificarea legislației europene și evaluarea efectelor acesteia asupra economiei.

O altă temă importantă este pachetul legislativ privind impozitarea tutunului, care urmărește actualizarea cadrului european și adaptarea acestuia la evoluția pieței, inclusiv la noile produse din tutun și nicotină. România susține un cadru coerent și aplicabil, care să țină cont de obiectivele de sănătate publică și de necesitatea unor condiții realiste de implementare pentru piața locală.

Miniștrii finanțelor din UE vor aborda, de asemenea, aplicarea cadrului european de guvernanță economică și stadiul implementării Mecanismului de redresare și reziliență.

Agenda reuniunii cuprinde și prezentarea rezultatelor recentelor întâlniri internaționale ale miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale, precum și prioritățile privind statisticile europene.

În marja ECOFIN, Alexandru Nazare va avea o întrevedere bilaterală cu Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, emisii zero și creștere economică durabilă. Discuțiile vor viza teme de interes comun de pe agenda europeană și prioritățile României privind consolidarea finanțelor publice și dezvoltarea economică sustenabilă.