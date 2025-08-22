Nazare: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului

Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului, iar afirmațiile potrivit cărora românii ar fi ”jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi ‘jefuiți’ prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat, în context, că aceeași regulă s-a aplicat și atunci când TVA a scăzut, iar oamenii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consumul din luna anterioară.

”Regula este neutră și echitabilă: se aplică identic atât la creșterea, cât și la scăderea cotei. Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanțelor, așa cum se propagă greșit în spațiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situațiile de modificare a TVA. Prin urmare, Ministerul Finanțelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetățeni, iar orice încercare de denaturare a adevărului fiscal constituie fake news”, a mai precizat Alexandru Nazare.

Reacția șefului de la Finanțe vine după ce în presă au apărut informații potrivit cărora românii au primit facturi cu TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august, iar explicația constă în faptul că guvernanții nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada de consum. Potrivit Digi24, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanțe ”să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”.

”Peste 10 milioane de români sunt jefuiți pe facturile de utilități și alte servicii continue pentru luna Iulie! Zeci de milioane de euro! Din 1 iulie plătim TVA majorată, deși ni s-a spus că trebuia să crească abia din 1 august. Ministerul Finanțelor a ‘uitat’ să modifice articolul 281 din Codul Fiscal și a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă. Motiv pentru care toate facturile pe iulie vin acum cu TVA majorată”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.