Nazare: Vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale

Ministerul Finanțelor vrea să schimbe paradigma în privința modului în care sunt tratate companiile multinaționale în România, în condițiile în care nu s-au găsit foarte multe urme de acțiune în ANAF privind supravegherea transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor, a declarat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘O să prezentăm astăzi, cu ocazia publicării spre consultare a componentei fiscale a Pachetului 2, o serie de măsuri pe care le propunem în acest sens și o să încep prin a enumera măsurile care din punctul meu de vedere sunt foarte importante ca impact economic, în special în zona de investiții. Principala chestiune pe care vreau să o subliniez aici este că vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale. Despre companiile multinaționale s-a vorbit foarte mult și s-a făcut destul de puțin în foarte mulți ani de zile – și pot să vă spun, din experiența acestor săptămâni, luni de zile de când am preluat mandatul, că nu am găsit foarte multe urme de acțiune în ANAF în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor. Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor care sunt transferate către afiliați. Deci începem un exercițiu complet nou care, în paralel, va însemna și o întărire a direcției de prețuri de transfer din ANAF, care a fost în ultimii patru ani văduvită de foarte multe resurse, fie că sunt umane, fie că sunt materiale’, a menționat Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

Acesta a precizat că se urmărește trecerea de la o taxă pe cifra de afaceri la una care să vizeze zona prin care multinaționale își exportă profitul.

‘Efortul este mai amplu. De unde am plecat? Am plecat de la niște evidențe cuantificabile. În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoane afiliate. Și vorbim aici de management fee-uri, de cheltuieli de administrare, vorbim de proprietate intelectuală, vorbim despre dobânzi intra-grup și vorbim de consultanță. Acestea cheltuieli apar în momentul în evidențele pe care aceste companii le raportează – și vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli care sunt susceptibile sau pricinoase ale multinaționalelor prin care în mod tradițional se transferă profituri. De ce facem acest lucru? Pentru că vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaționale care în fapt îi oprește, previne creșterea economică, previne investițiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaționala respectivă își exportă profitul’, a explicat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, pe cele patru categorii identificate există un volum de calcul pentru anul 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații.

‘Ca atare, pe aceste patru categorii, pe care le-am identificat deja, avem un volum de calcul pentru anul 2024 de aproape 15 miliarde de lei în relația cu afiliații. Am creat o nouă formulă de taxare, inspirat fiind din Base Erosion Tax (erodarea bazei de impozitare, n.r.), din taxa folosită în Statele Unite, cu un trigger de 3% pe aceste patru categorii de cheltuieli, astfel încât tot ce depășește acest 3% să fie considerat nedeductibil. Permitem niște cheltuieli deductibile, dar la un nivel minim de 3%. Tot ce depășește acest 3% este taxat cu 16%. Ca atare ne așteptăm la un efect și în creșterea impozitului pe profit și la o evidență mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaționalelor. Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024, și credem că va targeta mult mai bine această zonă de export de profit. Propunerea noastră e ca nouă taxă pe afiliați pe care o propunem astăzi să înlocuiască impozitul pe cifră de afaceri care funcționează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro’, a adăugat ministrul Finanțelor.