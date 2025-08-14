Nazare: Vrem ca în construcția bugetului pe anul viitor să trecem de la formula de buget pe hârtie la o aplicație electronică

Construcția bugetului pe anul viitor ar putea să treacă de la formula de buget pe hârtie la o aplicație electronică, care este proiectată încă din 2021, și sper să se termine în septembrie, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Vrem să construim bugetul anului viitor, să trecem din formula de buget pe hârtie într-o formulă care să fie de aplicație electronică, pentru că această aplicație am proiectat-o încă din 2021. Este finanțată, începută în 2021 și acum sper să se termine în timp util, adică în septembrie, astfel încât bugetul anului 2026 să fie introdus în această aplicație. De ce am proiectat-o și de ce am insistat foarte mult în 2021? Pentru că un rulaj pe o formulă de buget dura cam două zile. Dacă schimbai ceva și voiai să vezi iar bugetul integral cu câteva schimbări, trebuia să aștepți o zi sau două. Ceea ce mi se pare inacceptabil când discutăm de posibilitățile tehnice pe care le avem astăzi’, a spus Nazare.

Acesta și-a exprimat speranța că în această aplicație toți ordonatorii își vor putea introduce datele, va fi mult mai ușor de rulat și în ea va putea fi introdusă prioritizarea pe investiții.

‘Prioritizarea pe investiții, pentru că trebuie să începem să proiectăm bugetele pe mai mulți ani, multianual, să nu ne mai gândim doar la bugetul acestui an. În momentul în care avem o perspectivă de trei ani, presiunea bugetară și presiunea ordonatorilor în general va fi mai mică, pentru că nu vor împinge să aibă resursă sau finanțare neapărat în anul curent, atâta timp cât au o certitudine că vor fi bani și în 2026 și alocarea și în 2027. Adică un buget corect construit. Cred că acesta este răspunsul pe care românii îl așteaptă și se va reflecta, bineînțeles, și în execuție’, a explicat ministrul Finanțelor la Antena3.