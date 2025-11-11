Negocieri la Bruxelles și șanse de creștere: ce spun experții despre viitorul economic al României

Viitorul economic al României în noul context european poate fi modelat prin armonizarea politicilor fiscale cu directivele europene și prioritățile de competitivitate. Acesta a fost mesajul central al Conferinței Naționale Income Magazine Corporate „România – între normativele europene și echilibrul bugetar”, organizată de Income Magazine și Antena 3 CNN. Evenimentul a reunit autorități, economiști, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri, care au discutat despre temele momentului: readucerea producției strategice în țară, finanțarea viitorului industrial și modelele europene de succes care pot fi replicate rapid.

Victor Negrescu: „Avem trei opțiuni posibile”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a explicat concret ce poate face România în actualul context european.

„Avem trei opțiuni posibile. Unu, să cerem ca mai multe din taxele vamale pe care le încasează România să rămână la noi în țară. Avem exemplu Olandei. Al doilea lucru pe care putem să-l facem este să oferim o alternativă la taxele noi, europene, pe care Europa trebuie să le introducă, adică în locul la taxa pe tutun, o altă taxă, de exemplu. De ce nu, poate vorbim de componenta asta digitală pe anumite servicii. Și al treilea lucru pe care trebuie să-l facem noi este să ne asigurăm că banii europeni sunt în continuare accesibili, fără reguli suplimentare, aceste condiționalități sau PNRR-izarea accesării banilor europeni, pentru că acest lucru ar îngreuna accesul la resursele europene.”

Negrescu a subliniat că toate cele trei direcții sunt „de folos” și că România trebuie să creeze coaliții:

„Cred că există state dispuse să sprijine România pe aceste direcții, dar trebuie să negociem și să punem pe masă niște soluții viabile, bine documentate, să discutăm și cu mediul de afaceri în prealabil. Eu cred că România e suficient de puternică să-și impună voința la Bruxelles, din nou în interes european, dar automat și în interior.”

Victor Negrescu a explicat și calendarul realist în care România trebuie să acționeze:

„Până la finalul anului România trebuie să identifice direcțiile și în ceea ce înseamnă proiectele mature, dacă e să avem niște proiecte mature, pentru că și acest punct este important, până în vara anului viitor ar trebui să avem acele proiecte mature pe care să le impunem în bugetul european.”

Dr. Laurian Lungu: „Agricultura României este la 7% din frontiera UE”

Economistul Dr. Laurian Lungu, co-fondator Consilium Policy Advisors Group, a completat discuția cu o analiză privind competitivitatea sectoarelor economice din România.

„Era o completare generală, dar cu referire la agricultură. S-au făcut multe studii, dar am făcut și noi unul, și ultimul pe parte de competitivitate. Ne-am uitat la foarte multe sectoare în economia României și am luat primele trei țări din Uniune și am făcut o frontieră legat de productivitate. Și după aia am luat România, ne-am uitat pe fiecare sector unde ne poziționăm față de această frontieră. Pe agricultură suntem la 7% din frontiera UE, ca și productivitate, 7% apropo de eficiență lanțurilor de producție.”

Lungu a subliniat că există un potențial uriaș de creștere, dar și o întrebare-cheie:

„Ai loc să te duci, practic poți să investești și am vorbit foarte mult de rolul statului în economie aici, astăzi. Dar întrebarea mea este: dacă ai acest gap atât de mare, de ce sectorul privat nu intervine, de ce statul nu stabilește regulile clare ca să stimuleze acest lucru? Că practic, asta este cheia.”