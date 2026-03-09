Negrescu: Prețurile la raft ar putea crește în următoarele zile, pe fondul scumpirii petrolului și gazelor

Majorarea prețului petrolului la 110 dolari pe baril și creșterea cotațiilor la gaze ar putea genera scumpiri la raft în România în următoarele zile, pe fondul costurilor mai mari de transport și aprovizionare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu.

”Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial, fără precedent în ultimii 20 de ani, generat de problemele din zona petrolului și mai ales a gazelor naturale. Creșterea petrolului la 110 dolari pe baril creează deja premisele unor probleme majore pe lanțurile de aprovizionare și ale unui val semnificativ de inflație care se va contura la nivel mondial, susținut inclusiv de cotația gazelor, care în ultima lună a crescut cu 83% pe bursa de la Amsterdam, ajungând astăzi la 62 de dolari. O creștere de peste 20% într-o singură zi este o situație demnă de acest apelativ, de tsunami financiar, iar efectele, din păcate, le vom vedea în toată economia mondială, inclusiv în cea românească”, a declarat luni, pentru AGERPRES, consultantul economic Adrian Negrescu.

În opinia sa, este necesară convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe teme economice, astfel încât autoritățile să adopte măsuri ‘pentru a proteja economia românească în fața acestui tăvăluc de scumpiri generate de creșterile de prețuri la petrol și gaze’.

”Toate aceste scumpiri la petrol se văd în maxim 10 zile în România și deja avem, probabil, în această săptămână un prim puseu semnificativ de creștere de prețuri. Probabil de miercuri, joi, vom vedea scumpiri semnificative la pompă, iar în ceea ce privește gazele, mă aștept ca de luna viitoare să vedem, într-adevăr, importuri la niște prețuri mult mai mari decât cele actuale”, a afirmat Negrescu.

În acest context, el consideră necesar ca statul român să activeze proiectul Coridorului vertical pentru aprovizionarea cu gaze, având în vedere dependența de importuri, chiar dacă depozitele interne sunt pline în proporție de aproximativ 40%.

Potrivit consultantului economic, România ar trebui să intensifice discuțiile cu Bulgaria, Ungaria și Grecia pentru a importa gaz natural lichefiat din Statele Unite, ca soluție de avarie pentru asigurarea consumului în actualul context economic vulnerabil.

Totodată, Negrescu a subliniat că România este în continuare dependentă de importurile de gaze, în condițiile în care capacitatea de extracție din depozitele interne este limitată.

”Suntem, din păcate, dependenți de gazul metan din import în condițiile în care, din aceste depozite pe care noi le avem, nu putem extrage decât o cantitate limitată, dată de specificațiile tehnologice. Altfel, dacă nu vom lua măsuri pentru a găsi noi surse alternative de aprovizionare, mai ales cu gaze, s-ar putea ca momentul 1 aprilie, când va interveni liberalizarea pieței pentru agenții economici, să se transforme într-un uriaș val de inflație, generat de o scumpire semnificativă pentru companiile din România”, a adăugat specialistul.

Adrian Negrescu a mai arătat că economia românească depinde în mare măsură de transportul rutier de marfă.

”Din păcate, avem o economie dependentă de transporturi de marfă, cum nicio altă economie occidentală nu se află. Dacă în România se cară marfă, în special cu duba, cu tirul, cu camionul, în alte țări există sursele alternative date de transportul pe calea ferată, de transportul electric. Toate aceste mijloace de transport în România practic nu există din perspectivă logistică și de aceea orice creștere de preț la pompă se traduce aproape instantaneu în creșteri de prețuri la raft – și asta pentru că fragilitatea financiară a companiilor românești le determină să transfere instantaneu costurile cu transportul în prețurile produselor și serviciilor pe care le comercializează”, a precizat consultantul economic.

Consultantul economic a avertizat că scumpirea carburanților ar putea avea efecte în lanț în economie, de la creșteri de prețuri la raft până la majorarea costurilor în agricultură și servicii.

”În următoarele 10 zile vom începe să vedem creșteri de prețuri la raft în marile magazine, vom vedea serviciile scumpindu-se în principal cele de curierat și vom vedea, din păcate, o creștere a costurilor în agricultura românească, mai ales când urmează să înceapă campania de însămânțări de primăvară. Pentru agricultorii români, creșterea prețului motorinei va genera, din punctul meu de vedere, un cost suplimentar care ar putea face ca producția lor să devină necompetitivă în fața importurilor semnificative de produse pe care le avem în sectorul agricol”, a explicat specialistul.

Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineață cu aproape 19%, la aproape 111 dolari, după ce crescuse deja cu aproximativ 28% săptămâna trecută, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever piețele energetice și afecta creșterea economiei mondiale, transmit DPA și Reuters.

Și cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a depășit pragul de 100 de dolari per baril, un nivel care nu mai fusese înregistrat din 2022.