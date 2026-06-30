Nicușor Dan: Mi-aș dori să evităm scenariul alegerilor anticipate; nu va aduce schimbări fundamentale de majorități

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, însă consideră că acest scenariu ar trebui evitat, deoarece nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj.

‘Această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, dar ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi’, a afirmat Nicușor Dan, întrebat pe această temă.

El a adăugat că declanșarea anticipatelor ar crea ‘o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România’.

Nicușor Dan a participat la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România.