Nicușor Dan: Varianta care pare să se contureze – un guvern politic minoritar

Varianta care pare să se contureze după consultările de marți de la Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie ‘accelerat’, a transmis, marți, Nicușor Dan.

‘Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil’, a scris șeful statului pe X.

El invită partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

‘Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră’, a spus președintele.

Noile consultări de la Cotroceni au avut loc după ce guvernul propus de Adrian Veștea a picat luni la vot în Parlament. Adrian Veștea a fost a doua propunere de premier făcută de Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.