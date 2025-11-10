Nițulescu (ME): Pentru perioada noiembrie 2025-31 martie 2026 ca stocuri de resurse energetice stăm destul de bine

România este pregătită pentru iarnă, cu un procent de înmagazinare de 96% la gaze naturale, o rezervă în lacurile energetice care depășește 2.400 de gigawați, aproximativ 74%, și cu stocuri la cărbune mai mari față de anul 2024 cu aproape 206.000 tone, a afirmat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu, președinte al Comandamentului Energetic de Iarnă.

‘Perioada de iarnă este o perioadă peste care suntem obligați să trecem cu bine. Ne pregătim temeinic de ceva timp încoace. Am plăcerea și mândria să fiu în al 3-lea an consecutiv președinte al Comandamentului Energetic Național de Iarnă. (…) Pot spune că pentru noiembrie 2025 – 31 martie 2026 ca stocuri de resurse energetice stăm destul de bine. La gaze naturale suntem la un procent de înmagazinare de 96%, rezerva în lacurile energetice depășește 2.400 de gigawați, ca și procent aproximativ 74%, pe partea de cărbune avem mult mai mult ca și stocuri față de anul 2024 cu aproximativ 206.000 tone de cărbune, ceea ce înseamnă că suntem destul de pregătiți. Bineînțeles că sunt și evenimente pe care nu le putem prezice dinainte, dar cu colegii de la Dispeceratul Energetic Național (DEN) avem diferite scenarii de intervenție. Chiar dacă în anumite vârfuri de consum, aici vorbim de vârfurile de seară, ajungem în strategia pesimistă la aproximativ 9.700 – 9.800 de megawați consum, diferența pe care trebuie să o acoperim noi prin importul de energie poate să fie doar de 4.300 de megawați. De export, într-adevăr avem posibilitatea de 4.500 de megawați, dar cu capacitatea de producție pe care o avem la ora actuală și cu strategia impusă de noi putem să trecem și în aceste perioade’, a spus Nițulescu, la o conferință de profil.

Acesta a subliniat că România înregistrează o scădere a consumului de energie, dar acest lucru este atât un efect al investițiilor în retehnologizare, cât și al creșterii numărului de prosumatori, care în primele 10 luni ale anului au furnizat peste 3% din producția de energie electrică.

‘În ultimii ani, România este într-o continuă transformare în sectorul energetic și aici mă refer la scăderea consumului de energie. Nu pot spune că este o parte negativă, dar vreau să scot în evidență, pentru că tot se vehiculează termenul de prosumator, consumul de energie electrică a scăzut și datorită creșterii numărului de prosumatori, la ora actuală depășind 260.000 de prosumatori pe piața de energie electrică, iar într-o analiză pe primele 10 luni s-a depășit 3% din producția de energie electrică datorită prosumatorilor. Într-adevăr, provoacă și dezechilibre, dar per total reduc foarte mult din necesarul de consum de pe piața de energie. Această scădere pot spune că se datorează nu numai prosumatorilor, ci și investițiilor în eficiență energetică. Foarte multe companii, prin mai multe instrumente de finanțare, cum este PNRR, Fondul de modernizare, au aplicat pe foarte multe apeluri pentru reducerea de consum de energie electrică prin retetehnologizarea instalațiilor. Deci, tot mai multe companii, dar și gospodării investesc în producția de energie electrică utilizând acoperișurile (…)’, a explicat Nițulescu.

Secretarul de stat și-a exprimat încrederea că România va fi peste doi ani exportator net de energie electrică, în condițiile în care noile proiecte majore vor fi curând finalizate.

‘Rămânem deschiși ca aceste resurse energetice să fie utilizate corespunzător, acele planuri și proiecte de dezvoltare a Sistemului Energetic Național să fie implementate în următorii doi ani, să ne mândrim peste doi ani că vom fi un exportator net de energie electrică. Eu știu că sună optimist din partea mea, dar eu chiar am încredere, pentru că de 4 ani sunt în Ministerul Energiei, văd proiectele care sunt în implementare, văd dorința noastră de a dezvolta Sistemul Energetic Național. Prin noile proiecte majore de producție, cum este cel de la Mintia, care este într-un progres continuu… În perioada ianuarie – februarie vor începe testele pentru primul grup, urmând al doilea grup, iar cel târziu în următoarele șase luni de la testare vor fi implementate și vor putea produce aproximativ 1.097 de megawați pentru anul 2026,’ a precizat acesta.

În ceea ce privește proiectul de la Iernut, Nițulescu a dat asigurări că va fi finalizat anul viitor, cu ajutorul Romgaz.

‘Proiectul întârziat de la Iernut, într-adevăr, este un proiect de care toată lumea se întreabă de ce nu s-a finalizat. Da, într-adevăr, sunt și greșelile companiei, sunt și greșelile noastre, ni le asumăm, dar în 2026, prin implicarea celor de la Romgaz, acest proiect sunt convins că va putea fi finalizat corespunzător și să ne putem baza pe el. Avem proiectul de la Năvodari, nu este o capacitate foarte mare, 70-80 de megawați. Este în teste de o perioadă, iar în 2026, începutul anului, poate chiar în februarie, ne vom putea baza și pe ele. Deci, multe capacități care vor intra în producție. Pe lângă cele din surse regenerabile, proiectele prin PNRR și Fondul de Modernizare vor aduce un aport major pe tot ce înseamnă Sistemul Energetic Național’, a subliniat reprezentantul ME.

