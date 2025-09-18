Noul fond al Greciei vizează investiții de un miliard de euro în tehnologie și energii regenerabile

Noul fond de inovare și infrastructură al Greciei (HIIF) dorește să își unească forțele cu parteneri privați pentru a realiza investiții noi în valoare de un miliard de euro în următorii trei – patru ani, a declarat marți oficialul care supervizează activele statului elen, transmite Bloomberg.

Noul instrument a fost conceput pentru a ajuta țara să se redreseze după o criză devastatoare a datoriilor care durează de un deceniu. Acest nou instrument va face parte din Fondul de creștere al Greciei, care supraveghează privatizările și al cărui portofoliu include deja întreprinderi de stat și participații la companii private în domenii precum imobiliare, energie și infrastructură, precum și bănci.

‘Fondul de creștere se transformă într-un fond suveran de investiții’, a declarat directorul general Yannis Papachristou într-un interviu pentru Bloomberg. Obiectivul final este atragerea de investiții străine directe, în principal în sectoare cu valoare adăugată ridicată și în ceea ce directorul general numește ‘noua economie’, și de a crea locuri de muncă.

Recent creatul Fond Elen pentru Inovație și Infrastructură (HIIF) a început cu puțin peste 300 de milioane de euro. Împreună cu investitori privați, acesta își propune să aloce aproximativ un miliard de euro în următorii trei-patru ani și să se concentreze pe sectoare precum energia regenerabilă, infrastructuri digitale, cum ar fi centrele de date, economia albastră, tehnologia agricolă, managementul apei și biotehnologia.

Cele 300 de milioane de euro ale Fondului Elen pentru Inovație și Infrastructură ‘reprezintă punctul de plecare, nu punctul final’, a declarat Papachristou.

Fondul de creștere, împreună cu HIIF, au analizat deja proiecte în care investițiile pot atinge și chiar depăși 20 de miliarde de euro și se așteaptă să fie implementate în economia greacă ‘în următorii ani’, potrivit directorului general. Oficialii au deja o listă scurtă de 10 proiecte și în următoarele luni ar putea fi gata să anunțe ‘prima plasare’, a spus Papachristou.

Grecia se numără printre economiile cu rate de creștere mai mari din Europa. Investițiile în țară sunt în creștere și au depășit 15% din producție în 2024, față de 11% în 2019, dar sunt încă sub media Uniunii Europene de aproximativ 21% de anul trecut, potrivit Eurostat.

‘Fondul de creștere poate fi ghișeul unic pentru investitorii străini’, a spus Papachristou, așa că aceștia știu că există o organizație în Grecia care ‘poate ajuta cu adevărat și accelera proiectele’.

De asemenea, Fondul de creștere este responsabil pentru programul de privatizare al țării. În prezent, acesta derulează o serie de licitații, inclusiv una pentru vânzarea unei participații de 51% în portul Lavrio. Până acum au fost depuse cinci oferte obligatorii, iar până la sfârșitul anului va exista un ofertant preferat pentru acel port, potrivit lui Papachristou.

Pe lângă porturi, Fondul de creștere analizează modalități de utilizare a 22 dintre aeroporturile regionale ale Greciei, inclusiv cele din Alexandroupolis, Ioannina, Kalamata și din multe insule turistice precum Paros, Milos și Chios. În 2017, Grecia a acordat unui consorțiu condus de Fraport AG o concesiune pentru operarea și dezvoltarea a 14 aeroporturi regionale pe o perioadă de 40 de ani, în schimbul a 1,23 miliarde de euro.

‘Planul pentru cele 22 de aeroporturi regionale este de a le grupa pe toate, astfel încât potențialul investitor să poată avea un portofoliu de active’, a spus Papachristou. Licitația pentru aceste aeroporturi ar putea avea loc în acest an sau la începutul anului 2026, a adăugat oficialul elen.