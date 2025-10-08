Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a scăzut cu 34.762 în august 2025

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în august 2025, de 1.268.801, cu 34.762 mai puține comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în august mai mic cu 43.707 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 801.829 (minus 34.190 față de iulie 2025), iar dintre acestea 586.748 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat (minus 31.963 angajați, comparativ cu iulie 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, respectiv 277.083 (minus 31.046 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne – 126.539 (minus 653), Ministerul Apărării Naționale – 76.074 (minus 57), Ministerul Finanțelor – 24.133 (minus 95) și Ministerul Sănătății -18.333 (minus 22).

Potrivit sursei citate, în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.785 de posturi (minus 42 comparativ cu iulie 2025), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 43.169 (minus 249), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 163.127 de posturi ocupate (minus 1.936).

Totodată, în administrația publică locală lucrau, în august 2025, 466.972 de persoane (minus 572 comparativ cu iulie 2025), dintre care 286.170 în instituții finanțate integral din bugetele locale (minus 491) și 180.802 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (minus 81).