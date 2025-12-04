Numărul dosarelor de insolvență depuse de firmele din România, în creștere cu aproape 47% în noiembrie

Numărul dosarelor de insolvență depuse de firmele din România a crescut cu 46,5% în noiembrie, față de același interval din anul anterior, conform unei platforme de analiză financiară.

Datele centralizate de RisCo arată faptul că numărul dosarelor de insolvență a ajuns la 985 în cursul lunii trecute, în comparație cu puțin peste 670 de dosare în aceeași lună din 2024, iar creșterea de circa 47% sugerează presiuni crescute asupra mediului de afaceri.

Potrivit sursei citate, în Capitală, în perioada analizată, au fost înregistrate 213 dosare de insolvență, mai mult cu 34% cu un an în urmă, când erau consemnate 159 de dosare.

‘Creșterea constantă a numărului de insolvențe în București, observată de la o lună la alta, sugerează dificultăți pentru companii în acoperirea cheltuielilor totale. Această situație poate fi cauzată de diminuarea veniturilor, majorarea costurilor operaționale sau o eventuală administrare financiară ineficientă. Bineînțeles, un alt factor poate fi reducerea consumului cauzat de creșterea presiunii tot mai mari a taxelor, a obligațiilor fiscale și a prețului energiei. În același timp, evoluția ascendentă a insolvențelor evidențiază presiunea amplificată asupra mediului de afaceri, determinată de instabilitatea economică, respectiv inflația persistentă – aceste condiții afectează semnificativ stabilitatea și rezistența companiilor’, relevă analiza de specialitate.

Raportat la zonele din țară, Vaslui este județul cu cea mai mare creștere a numărului de dosare de insolvență (32, de la doar două dosare, în noiembrie 2024), urmat de Sibiu: (de la șapte dosare la 21, +200%), Argeș (+129%), Bihor (126%), Timiș, Mehedinți și Caraș-Severin – cu majorări de 100%.

În topul sectoarelor cu cele mai multe înregistrări ale dosarelor de insolvență se află: restaurantele (creștere de 208%), lucrările de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții (avans de circa 163%), firmele care desfășoară activități aferente cultivării plantelor nepermanente (+160%), transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare (+136%), lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (plus de aproximativ 94%).

Înființată în anul 2014, RisCo oferă servicii de verificare online și monitorizare a firmelor din România.