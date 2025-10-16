Nvidia, BlackRock și Microsoft plătesc 40 miliarde de dolari pentru Aligned Data Centers

Un grup de companii din SUA, inclusiv BlackRock, Nvidia și Microsoft, va achiziționa Aligned Data Centers, într-o tranzacție de aproximativ 40 miliarde de dolari, într-un efort de a extinde serviciile de cloud de ultimă generație și infrastructura de inteligența artificială (AI), transmite AP.

Acest demers vine pe fondul unui val recent de tranzacții care implică dezvoltatori de inteligență artificială, ce investesc masiv în infrastructură – energie electrică, centre de date și alte resurse – pentru a susține tehnologiile AI în expansiune.

Luna trecută, OpenAI și Nvidia au anunțat un parteneriat de 100 miliarde de dolari, care va adăuga cel puțin 10 gigawați (GW) la puterea de calcul a centrelor de date.

Portofoliul Aligned include 50 de campusuri și capacitate planificată și operațională de peste 5 gigawați, majoritatea SUA și America Latină. Aligned va fi în continuare condusă de directorul general Andrew Schaap și își va păstra sediul central în Dallas.

Este prima tranzacție pentru consorțiul de investiții, numit ”Artificial Intelligence Infrastructure Partnership” (AIP). Ținta inițială a fost de a mobiliza capital propriu de 30 miliarde de dolari, cu potențialul de a ajunge la 100 miliarde de dolari, inclusiv datoria.

Tranzacția ar urma să se finalizeze în primul semestru din 2026.

În predeschiderea ședinței Bursei de la New York, acțiunile Nvidia au urcat cu peste 2%.