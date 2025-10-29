Nvidia se apropie de o capitalizare de 5.000 de miliarde de dolari

Nvidia este pe cale să deschidă ședința de tranzacționare de miercuri la o capitalizare de peste 5.000 de miliarde de dolari, devenind prima companie care va atinge acest prag istoric, după un șir de creșteri puternice la bursă care au făcut din designerul de cipuri elementul central al boom-ului inteligenței artificiale, transmite Reuters.

În tranzacțiile care preced deschiderea oficială a burselor americane, acțiunile companiei cu sediul în Santa Clara, California, au crescut cu 2,8%, după ce CEO-ul Jensen Huang a anunțat comenzi de cipuri AI în valoare de 500 de miliarde de dolari și planuri de a construi șapte supercomputere pentru guvernul SUA.

Pragul de 5.000 de miliarde de dolari este o dovadă a evoluției spectaculoase a Nvidia, de la un producător de cipuri grafice de nișă la coloana vertebrală a industriei globale de AI, depășind concurenții Apple, Microsoft și Alphabet și transformând-ul pe Huang într-un personaj central în Silicon Valley.

‘În multe privințe, tot ce ar fi putut merge bine pentru firmă, a mers bine în ultimele 24 de ore’, a declarat Michael Brown, analist la Pepperstone.

Cel mai recent moment de referință pentru Nvidia vine la doar câteva luni după ce compania a atins o evaluare de 4.000 de miliarde de dolari, în luna iulie, ceea ce arată un ritm de creștere amețitor, rar întâlnit pe piețele moderne.

Analiștii au declarat că creșterea Nvida reflectă încrederea investitorilor că cheltuielile cu inteligența artificială vor continua să crească în toate industriile, chiar dacă unii avertizează asupra unor evaluări supraevaluate. Dimensiunea Nvidia îi conferă acum o influență exagerată asupra acțiunilor globale, ponderea sa mare în S&P 500 și Nasdaq 100 însemnând că mișcările acțiunilor sale se pot răspândi în fondurile de pensii, ETF-uri și portofolii la nivel mondial, au avertizat analiștii și investitorii. Cu toate acestea, evaluarea impunătoare a Nvidia crește și așteptările pieței, fiecare raport trimestrial al Nvidia urmând să fie supus unei analize intensă și chiar și cel mai mic indiciu de încetinire va declanșa o reacție puternică din partea investitorilor. Dominanța Nvidia o pune, de asemenea, în vizorul autorităților de reglementare globale. Restricțiile la exportul SUA pentru cele mai avansate cipuri Nvidia, destinate să limiteze accesul Chinei la hardware de inteligență artificială de ultimă generație, au făcut din companie o piesă cheie a strategiei geopolitice a Washingtonului.

Recent alte două companii, Apple și Microsoft, au depășit fiecare o capitalizare de 4.000 de dolari mai devreme, alăturându-se giganților din domeniul tehnologiei care remodelează piețele globale. Apple a atins marți pragul de 4.000 de miliarde de dolari, grație succesului telefoanelor iPhone 17, în timp ce Microsoft a revenit la o capitalizare de 4.000 de miliarde de dolari, după ce și-a evaluat participația la OpenAI la 135 de miliarde de dolari.