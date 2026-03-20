O perioadă prelungită cu prețuri ridicate la energie poate majora inflația globală

Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat joi că monitorizează cu atenție evoluțiile în războiul din Iran și perturbările care afectează producția de energie, avertizând că o creștere prelungită a prețurilor la energie ar putea majora inflația și reduce ritmul de creștere al economiei mondiale, transmite Reuters.

Conflictul a avut deja ca rezultat perturbări semnificative ale livrărilor de petrol și gaze pe cale maritimă, majorând cotația barilului de țiței cu peste 50%, la peste 100 de dolari, a afirmat purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack.

Instituția financiară nu a primit cereri oficiale pentru finanțare de urgență, dar este pregătită să ajute statele membre în caz de nevoie. Oficialii FMI sunt în discuții cu miniștrii de Finanțe și guvernatori ai băncilor centrale din statele membre, precum și cu instituțiile regionale, a explicat Kozack.

Oficialul a adăugat că impactul global al războiului depinde de durata, intensitatea și extinderea sa. FMI va include conflictul în actualizarea previziunilor sale economice, care vor fi publicate la mijlocul lunii viitoare.

Kozack a citat ”regula generală” a FMI conform căreia fiecare avans de 10% al prețului petrolului în cursul unui an ar urma să aibă ca rezultat o creștere de 40 puncte de bază a inflației globale și un declin între 0,1% și 0,2% al economiei mondiale.

Dacă cotația barilului de țiței rămâne la peste 100 de dolari timp de un an, efectele asupra inflației și economiei globale vor fi semnificative. Băncilor centrale, a apreciat oficialul FMI, ar trebui să rămână vigilente în contextul creșterii prețurilor la energie, analizând cu atenție dacă inflația se extinde dincolo de prețurile la energie și dacă așteptările inflaționiste rămân ancorate solid.

Evaluarea preliminară a FMI indică că războiul va slăbi creșterea economiilor din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC – alianța economică și politică a țărilor din Golful Persic), a declarat purtătorul de cuvânt al FMI, fără a oferi date concrete. Multe vor depinde de capacitatea țărilor de a relua exporturile de petrol și gaze, a adăugat Kozack.

Și Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), avertiza luna aceasta: ”Dacă noul conflict se prelungește, are potențial clar și evident de a afecta încrederea piețelor, creșterea economică și inflația, punând noi solicitări asupra autorităților”.

În ianuarie, FMI și-a revizuit ușor previziunile de creștere globală la 3,3% pentru 2026 și la 3,2% pentru anul viitor.