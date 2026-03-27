OCDE: Războiul din Iran afectează creșterea economiei mondiale și majorează inflația

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu reduce ritmul de creștere al economiei mondiale, se arată într-un raport publicat joi de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), transmite Reuters.

PIB-ul global era în grafic pentru a înregistra o creștere peste așteptări, înaintea izbucnirii războiului din Iran, dar perspectivele aproape au dispărut acum, a avertizat instituția cu sediul la Paris.

OCDE se așteaptă ca avansul economiei mondiale să încetinească de la 3,3% anul trecut, la 2,9% în 2026, urmând să ajungă la 3% în 2027, în condițiile în care creșterea prețului energiei și natura imprevizibilă a conflictului au compensat impulsul oferit de investițiile din tehnologie.

‘Există un nivel ridicat de incertitudine privind durata și amploarea conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că previziunile sunt expuse unor riscuri de deteriorare semnificative, care ar putea avea ca rezultat o înrăutățire a evoluției economiei și o inflație mai ridicată’, le-a spus jurnaliștilor șeful OCDE, Mathias Cormann.

‘Proiecțiile din perspectivele economice interimare ale OCDE sunt condiționate de ipoteza tehnică că perturbările de pe piața energiei se moderează în timp iar prețurile la petrol, gaze și îngrășăminte scad gradual începând de la mijlocul acestui an.

Previziunile pentru 2026 sunt nemodificate față de prognoza OCDE din decembrie, dar datele preliminare apărute de atunci indicau o posibilă revizuire în creștere în 2026, cu aproximativ 0,3 puncte procentuale, ‘dar revizuirea a fost în întregime eliminată de impactul conflictului’, a precizat instituția cu sediul la Paris.

În scenariul nefavorabil, în care prețurile energiei cresc semnificativ și rămân la un nivel ridicat o perioadă mai mare de timp, creșterea economiei mondiale ar fi cu 0,5 puncte procentuale mai redusă până în al doilea an al șocului iar inflația ar cu 0,9 puncte procentuale mai ridicată, avertizează OCDE.

Avansul PIB-ului Statelor Unite ar urma să se modereze de la 2% în 2026 la 1,7% în 2027 iar investițiile masive legate de inteligența artificială (AI) vor fi gradual compensate de încetinirea creșterii veniturilor și a cheltuielilor de consum. De asemenea, rata inflației în SUA ar urma să atingă 4,2% în 2026, față de un nivel previzionat anterior de 3%.

În China, creșterea ar urma să se atenueze la 4,4% în 2026 și 4,3% în 2027, în linie cu precedentele previziuni ale OCDE.

Zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 0,8% în 2026, prețurile mai ridicate la energie afectând activitatea economică, înainte de a crește la 1,2% în 2027 datorită majorării cheltuielilor în domeniul apărării. În decembrie, OCDE previziona un avans de 1,2% în 2026 și de 1,4% în 2027.

De asemenea, OCDE a cerut băncilor centrale să rămână vigilente și guvernelor să se asigure că orice măsuri de sprijin pentru gospodării sunt bine orientate și limitate în timp.