OCDE: Taxele vamale și boom-ul AI ar putea testa reziliența economiei globale

Creșterea economiei mondiale are o evoluție peste estimări, în condițiile în care investițiile în inteligența artificială (AI) au ajutat la compensarea parțială a șocului provocat de taxele vamale americane, se arată într-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care a îmbunătățit previziunile pentru unele state importante, transmite Reuters.

Instituția cu sediul la Paris a avertizat, totuși, că avansul PIB-ului global este vulnerabil la orice nouă escaladare a tensiunilor comerciale, în timp ce optimismul investitorilor legat de AI ar putea duce la la o corecție pe piața bursieră, dacă așteptările nu sunt îndeplinite.

OCDE se așteaptă o creștere a economiei mondiale de 3,2% în acest an și de 2,9% anul viitor, un nivel similar cu cel previzionat în septembrie. În plus, organizația se așteaptă la o expansiune a PIB-ului global de 3,1% în 2027.

SUA, cea mai mare economie mondială, ar urma să înregistreze un avans de 2% anul acesta (față de un nivel de 1,8% previzionat în septembrie), înainte de a încetini la 1,7% anul viitor (în creștere față de un nivel de 1,5% previzionat în septembrie). Investițiile AI, sprijinul fiscal și așteptatele reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed) ajută la compensarea efectelor taxelor vamale la mărfurile din import, a reducerii imigrației și a concedierilor din sectorul guvernamental, apreciază OCDE.

Creșterea Chinei ar urma să se situeze la 5% în 2025 (față de un nivel de 4,9% previzionat în septembrie), înainte de a încetini la 4,4% anul viitor (un nivel similar cu cel previzionat în septembrie), pe fondul reducerii măsurilor de sprijin fiscal și a efectelor taxelor vamale americane, a indicat instituția cu sediul la Paris.

Previziunile privind expansiunea zonei euro în acest an au fost îmbunătățite, la 1,3%, de la 1,2%, sprijinite de reziliența forței de muncă și majorarea cheltuielilor publie în Germania. Creșterea ar urma să se modereze la 1,2% în 2026 (față de un nivel de 1% previzionat în septembrie).

PIB-ul Japoniei ar urma să crească cu 1,3% în 2025 (față de un nivel de 1,1% previzionat în septembrie), înainte de a încetini la 0,9% anul viitor, previzionează OCDE.

Comerțul global ar urma să înregistreze o creștere de 4,2% în 2025 și de 2,3% în 2026, resimțindu-se efectele taxelor vamale americane asupra investițiilor și consumului.

Inflația, previzionează OCDE, ar urma să revină gradual la țintele băncilor centrale până la mijlocul lui 2027 în majoritatea economiilor importante.

