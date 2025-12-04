Poșta Română va începe, din ianuarie, procesul de modernizare a oficiilor poștale, iar până de Paște toate oficiile din București vor trece prin acest proces, a anunțat, joi, directorul general al companiei, Valentin Ștefan.

‘Oficiile poștale vor intra într-un proces de modernizare din ianuarie, în București. în special. Le facem pe toate deodată și sper că până de Paște să avem toate oficiile poștale din București modernizate’, a spus Valentin Ștefan, într-o conferință de presă cu ocazia lansării flotei operaționale modernizate și a primului oficiu poștal modular.

Potrivit unui comunicat al companiei, un pilon central al procesului de modernizare al Poștei Române îl reprezintă achiziția a 80 de autoutilitare moderne, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro, destinate eficientizării fluxurilor logistice la nivel național. Noile vehicule sunt configurate pentru: optimizarea rutelor de transport; reducerea timpilor de livrare; creșterea volumului zilnic de expedieri; diminuarea consumului de resurse și a costurilor operaționale. Flota poartă numele ZOR, simbol al noului serviciu de curierat al Poștei Române.

‘Modernizarea Poștei Române nu înseamnă doar achiziții de echipamente sau schimbări de imagine. Înseamnă o transformare profundă de mentalitate, de procese, de viziune și de raportare la piață. Am spus încă de la început că obiectivul nostru este să repoziționăm Poșta Română ca un jucător major în curieratul modern, capabil să concureze de la egal la egal cu orice operator privat. Astăzi nu mai vorbim despre planuri, ci despre rezultate concrete. Această flotă de 80 de autovehicule este mai mult decât o investiție logistică: este un instrument de dezvoltare economică, un motor de eficiență și un semnal clar că Poșta Română a intrat într-o nouă etapă. Ținta noastră este clară: vrem o Poștă Română rapidă, eficientă, conectată și relevantă pentru fiecare român, indiferent unde trăiește – în marile orașe sau în cele mai îndepărtate comunități’, a spus Ștefan, citat în comunicat.

De asemenea, un al doilea pilon major al modernizării este reprezentat de lansarea primului oficiu poștal modular – ghișeu universal, o soluție care permite extinderea rapidă a serviciilor poștale acolo unde infrastructura clasică este limitată.

‘Prin modernizarea flotei și lansarea oficiilor modulare-ghișee universale, Poșta Română nu doar își eficientizează operațiunile, ci creează valoare economică reală: optimizează costurile logistice, crește viteza și capacitatea de livrare, stimulează comerțul electronic și contribuie la dinamizarea pieței de servicii poștale și curierat din România. Această transformare strategică consolidează Poșta Română ca actor economic relevant și infrastructură logistică de încredere la nivel național’, se mai menționează în comunicat.