Business

ONRC: 1.091 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele două luni din 2026

Posted on
inchidere afacere

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele două luni din 2026 a fost de 1.091, în creștere cu 13,17% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 964 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 222, număr în scădere cu 8,64% față de primele două luni din 2025.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Cluj, cu 71 de insolvențe (plus 18,33%), Bihor – 64 (minus 12,33%), Timiș – 40 (plus 2,56%), Prahova – 39 (plus 18,18%), Ilfov – 38 (minus 17,39%), Maramureș – 36 (plus 89,47%), Arad – 36 (plus 89,47%) și Buzău – 33 (plus 37,5%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Caraș-Severin – 4 (minus 50% față de ianuarie-februarie 2025), Covasna – 5 (minus 16,67%), Alba – 6 (minus 53,85%), Botoșani – 8 (minus 20%), Gorj – 8 (plus 14,29%), Harghita – 8 (dublu comparativ cu primele două luni ale anului anterior) și Mehedinți – 8 (minus 11,11%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 185 (minus 26,29% comparativ cu primele două luni din 2025), construcții – 166 (minus 9,29%), industria prelucrătoare – 97 (minus 18,49%) și transport și depozitare – 84 (minus 26,32%).

În februarie 2026 au fost consemnate 562 de insolvențe la nivel național, cele mai multe în București – 114, Bihor – 36, Maramureș – 23, Prahova – 23, Brașov – 19 și Cluj – 18.

Cele mai recente știri

More Cele mai recente știri
To Top