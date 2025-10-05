ONRC: 13.251 de firme și-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creștere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.638 (număr în creștere cu 6,91% față de primele opt luni din 2024), capitala fiind urmată de județele Cluj, cu 934 firme suspendate (plus 18,38%), Iași – 647 (plus 18,5%), Bihor – 572 (plus 5,15%), Brașov – 555 (plus 3,35%), Neamț – 541 (plus 31,31%) și Timiș – 502 (plus 2,45%).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Teleorman -74 (minus 22,92% față de perioada ianuarie-august 2024), Ialomița – 76 (plus 1,33%), Caraș-Severin – 83 (minus 25,89%), Covasna – 88 (plus 4,76%) și Tulcea – 96 (minus 12,73%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au înregistrat în județele Gorj (plus 70,93%), Dolj (plus 38,67%) și Neamț (plus 31,31%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în județele Dâmbovița (minus 33,67%), Caraș-Severin (minus 25,89%) și Teleorman (minus 22,92%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.934 (minus 33,17% comparativ cu ianuarie-august 2024), construcții 787 (minus 29,54%), activități profesionale, științifice și tehnice – 753 (minus 34,41%) și transport și depozitare – 692 (minus 25,51%).

Pentru luna august au fost comunicate 1.480 suspendări de activitate, cele mai multe în București (172) și în județele Cluj (83), Iași (83), Neamț (72) și Brașov (68).