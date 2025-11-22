ONRC: 5.318 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele zece luni din 2025, în scădere cu 9,8%

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele zece luni din 2025 a fost de 5.318, în scădere cu 9,8% față de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 5.896 insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 912, număr în scădere cu 13,39% față de primele zece luni din 2024.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 524 insolvențe (plus 7,82%), Cluj – 354 insolvențe (minus 11,06%), Timiș 323 (minus 7,98%), Ilfov – 269 (plus 17,98%), Iași – 189 (minus 23,48%) și Constanța – 181 (plus 15,29%).

La polul opus, cele mai puține cazuri de insolvență au fost consemnate în județele Covasna, respectiv 20 (minus 16,67% comparativ cu perioada ianuarie-octombrie 2024), Harghita – 21 (minus 19,23%), Botoșani – 26 (minus 45,83%), Teleorman – 31 (minus 36,73%) și Vaslui – 31 (minus 8,82%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.141 (minus 26,24% față de primele zece luni din 2024), construcții -1.001 (minus 17,41%), transport și depozitare – 583 (minus 5,05%) și industria prelucrătoare – 546 (minus 21,55%).

În luna octombrie 2025, au fost înregistrate 620 de insolvențe, cele mai multe în Bihor (112), București (79), Timiș (48), Cluj (44) și Iași (30).