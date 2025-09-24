Operatorii de telecomunicații solicită Bruxelles-ului mai multe investiții și facilitarea fuziunilor

Directorii generali ai principalelor companii europene de telecomunicații au solicitat marți Comisiei Europene să crească investițiile pentru punerea la punct a rețelelor necesare pentru era digitală și să faciliteze fuziunile între companiile din sector, informează EFE.

‘Atât creșterea economică, cât și apărarea modernă depind de conectivitate. Avem nevoie de mai multe investiții în rețele de tip Gigabit reziliente, ca pârghii esențiale pentru o economie competitivă care generează noi oportunități socioeconomice, precum și capabilități militare avansate care garantează securitatea europenilor’, au declarat directorii de companii într-un comunicat comun de presă.

Directorii generali ai Telefonica, Orange și Deutsche Telecom au remarcat că ‘noile realități geopolitice și comerciale internaționale sunt dure, în special în sectorul tehnologic, și accentuează nevoia urgentă de reforme’. În acest context, legea rețelelor digitale, pe care Bruxelles-ul intenționează să o prezinte la sfârșitul acestui an, ‘ar trebui să fie ambițioasă și să indice o schimbare clară către creșterea investițiilor în telecomunicații’, au declarat directorii executivi în declarație, semnată și de directorii generali de la MEO, Telenor, KPN, TIM și Telekom Austria Group.

Companiile de telecomunicații solicită de ani de zile executivului comunitar să impună marilor platforme digitale, precum Netflix și YouTube, să le plătească o taxă care să le permită să acopere costurile investițiilor în rețelele de internet necesare pentru promovarea inteligenței artificiale sau a centrelor de date. Cu toate acestea, Bruxelles-ul a exclus definitiv această posibilitate în urma acordului comercial încheiat de președinta CE, Ursula von der Leyen, și președintele SUA, Donald Trump.

În declarația de astăzi, directorii generali ai companiilor au cerut, de asemenea, Comisiei să promoveze ‘consolidarea pieței pentru a aborda provocările actuale ale lumii tehnologice’. Bruxelles-ul a lansat o revizuire a normelor utilizate pentru evaluarea fuziunilor de întreprinderi, cu scopul de a actualiza normele care datează din 2004 și 2008 pentru a lua în considerare factori noi, cum ar fi digitalizarea, inovația, reziliența, mediul actual de apărare și ponderea globală a firmelor.

În recentul său discurs despre Starea Uniunii, Ursula von der Leyen a declarat Bruxelles-ul va avansa această revizuire, deoarece blocul comunitar încearcă să își îmbunătățească competitivitatea față de China și Statele Unite. Acest lucru, potrivit multor analiști, ar implica eliminarea barierelor în calea creșterii pentru companiile europene.

Directorii generali au publicat declarația în aceeași zi în care urmează să se întâlnească la Bruxelles cu vicepreședintele Comisiei responsabil cu Industria, Stephane Sejourne, pentru unul dintre ‘dialogurile la nivel înalt’ pe care executivul UE le poartă cu sectoare considerate strategice pentru economia Uniunii Europene.