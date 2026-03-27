OUG privind declararea situației de criză pe piața carburanților, publicată în Monitorul Oficial

Ordonanță de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere – benzină și motorină și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea OUG nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 a fost publicată joi seară în Monitorul Oficial.

Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgență care instituie măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.

”Se declară situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere până la data de 30 iunie 2026 inclusiv. Durata situației de criză poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză, prin acte normative emise de Parlamentul sau Guvernul României. Încetarea situației de criză și a măsurilor de protecție se poate dispune înainte de împlinirea termenului prevăzut”, se arată în OUG.

Potrivit sursei citate, se vor institui măsuri de limitare a adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic, fiind exceptate exporturile și livrările intracomunitare.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

Totodată, prin această ordonanță de urgență se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

De asemenea, pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort.

Mai exact, pe durata situației de criză, încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină și țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei.

Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină și țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și ministrului Energiei, precizează Executivul.

Sunt introduse și sancțiuni, astfel că ‘exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții’.

Ordonanța conține și unele modificări privind piața gazelor naturale, pentru ‘eliminarea ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară, asigurarea delimitării corecte a atribuțiilor instituțiilor publice, evitarea unor disfuncționalități în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale, prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții la piață și reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

Principalele modificări cu privire la gazele naturale sunt: instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor; introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum; stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferențelor între consumul estimat și cantitățile alocate, recalcularea cantităților în funcție de evoluția consumului.

Alte modificări vizează reglementarea unui mecanism de recalculare și ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piață, instituirea unor obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autoritățile competente.