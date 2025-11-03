Pălărie, referitor la propunerea din PSD privind schimbarea premierului: Nu mor caii când vor câinii

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat, luni, în legătură cu posibilitatea înlocuirii premierului Ilie Bolojan, că ‘nu mor caii când vor câinii’, menționând că nu a fost ‘înghesuială’ pentru această funcție și acum ‘pare că se trezesc niște viteji de după război și vor la plăcinte’.

‘Există o vorbă în poporul român: nu mor caii când vor câinii, generic vorbind, și asta are cât se poate de multă înțelepciune. Nu comentez aceste lucruri, ci doar spun scurt și răspicat, poate în tandem cu ceea ce spunea domnul premier mai demult: n-a fost o coadă mare, n-a fost înghesuială la cine dorește să fie premier al acestui stat în perioada aceasta atât de dificilă, iar acum pare că se trezesc niște viteji de după război și vor la plăcinte înainte. Eu zic să-și vadă de treaba lor, să își închidă campania internă și să vină ca niște parteneri de încredere și serioși la guvernare’, a răspuns Pălărie, întrebat în legătură cu declarațiile social-democratului Claudiu Manda privind schimbarea premierului Ilie Bolojan cu orice altă variantă propusă de PNL.

El a adăugat că România nu are nevoie de o ‘rundă de instabilitate politică’.

‘Eu cred că o rundă de instabilitate politică, nu discutăm despre chestii profunde precum alegeri anticipate, dar chiar și o modificare a componenței Guvernului actual, un nou premier înseamnă, știm cu toții, un nou guvern în această perioadă, când noi suntem cu apa la gură, trebuie să închidem în condiții de promisiune față de Uniunea Europeană un anumit grad maxim de deficit al trezoreriei statului român, acum să ne debalansăm sau destabilizăm pentru că domnul Manda are niște afirmații sau niște porniri personale, cred că este o iresponsabilitate și de la cei care o cer și ar fi o iresponsabilitate și de la cei care ar accepta o astfel de de încurajare, ca să nu o numesc altfel’, a afirmat Pălărie.

Legat de proiectul privind pensiile magistraților, senatorul USR a spus că își dorește finalizarea acestei reforme cât mai repede.

‘Eu îmi doresc să avem acest proiect. Știm cu toții că de finalizarea reformei pensiilor magistraților este legată o tranșă semnificativă de bani care în loc să zacă blocați ar putea să facă bine economiei românești, iar mai degrabă, dincolo de vânturarea unor umori sau unor nervozități politice, indiferent de motivația reală sau imaginară, eu cred că de fapt de asta trebuie să ne apucăm. Încă o dată fac un apel către colegii de la PSD, PNL, dacă e nevoie de ședință de coaliție de 18 ore, haideți să o avem, să închidem reformele pe care le-am promis românilor și să mergem mai departe în aceste vremuri grele pentru România’, a adăugat el.

Pălărie a menționat că este nevoie de un punct de vedere al CSM privind acest proiect.

Cu privire la responsabilitatea în cazul eșecului adoptării acestui proiect, Pălărie a spus: ‘Eu m-aș uita la colegii care pleacă primii de la ședințele coaliției de guvernare, la cei care pleacă după o oră și jumătate de discuții, două ore, nu mai au timp, pentru că au treabă în altă parte, fie că treaba aia este o campanie internă pentru ceva, fie că treaba aia este cu totul și cu totul altceva, precum o formă misterioasă de coabitare cu opoziția, ca să-ți chemi premierul, cu care stai de vorbă, apropo, la masă, să vină în Parlament să dea cuiva sau altcuiva explicații’.

‘Deci eu mai degrabă acolo m-aș uita și aș pune cu o lupă mare atenția pe buna-credință și profesionalismul tuturor partidelor, dincolo de motivații, v-am spus, legate de o campanie internă sau de alta și să ne întrebăm de acolo dacă toată lumea a făcut tot ce a ținut de propriul partid pentru a finaliza aceste reforme’, a subliniat liderul senatorilor USR.

Europarlamentarul Claudiu Manda a declarat, miercurea trecută, la Conferința extraordinară a PSD Dolj care l-a desemnat candidat pentru funcția de secretar general al partidului la Congresul din 7 noiembrie, că partidul nu mai acceptă ‘șantajul’ premierului Ilie Bolojan, care ar amenința cu plecarea din funcție dacă nu se procedează așa cum propune.

Potrivit lui Manda, dacă Bolojan ar demisiona, există un protocol care prevede că PNL poate numi un alt premier.