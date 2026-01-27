Paradoxul digitalizării în 2026: angajații încep să folosească Inteligența Artificială, dar firmele rămân la ‘caiet’ și WhatsApp

Deși angajații încep să folosească inteligența artificială la nivel individual și clienții B2B așteaptă viteză ca în ecommerce-ul mare, infrastructura de bază a companiilor a rămas în urmă cu două decenii, relevă un studiu de specialitate, dat marți publicității.

‘Companiile românești lucrează pe software de gestiune tip ERP învechit, plin de prescurtări criptice (ex: rob. buc. cr.), dar păstrează relația cu clienții prin unelte moderne, forțând astfel o muncă imensă de transcriere și corectare a erorilor. În privința AI, angajații încep să-l folosească individual, dar companiile ezită între trei oportunități și trei temeri identificate în studiu. Indicatorii internaționali și naționali citați arată că oportunitățile AI depășesc cu mult riscurile și că temerile legate de integrarea AI pot fi rezolvate printr-o abordare hibridă, în care software-ul vechi va fi augmentat, nu înlocuit, aceasta fiind singura variantă care corespunde cu realitatea de pe teren’, arată studiul ‘Arhitectura AI pentru B2B în 2026’, realizat de casa de software OPTI.

Totodată, studiul constată unele realități ce pot scăpa neobservate în strategiile de digitalizare generice. Astfel, la capitolul ‘Date criptice’, bazele de date ale distribuitorilor români sunt pline de prescurtări istorice (ex: rob. buc. cr. pentru robinet bucătărie cromat), făcute acum 10-20 de ani. Aceste date forțează instruirea îndelungată a noilor angajați (cu o rotație de personal de 20-30%) și sunt imposibil de înțeles chiar pentru un AI generic.

‘România are una dintre cele mai mari rate de utilizare a WhatsApp, inclusiv în business. Deși este la bază un fapt pozitiv, în practică clienții trimit poze de pe șantier sau liste scrise de mână, iar furnizorii transcriu date manual în alte sisteme pentru facturare și livrare, cu erori și întârzieri inevitabile’, explică autorii studiului.

Conform datelor din piață, doar 22% dintre IMM-urile din România au implementat o soluție ERP, iar cele existente sunt în marea majoritate a cazurilor complet izolate de alte software-uri. Pe de altă parte, adopția AI într-un studiu citat din 2025 este estimată la 15% (față de 27,9% Ungaria și 40,9% Franța), arătând un potențial de creștere considerabil, dar blocat de infrastructură.

‘În epoca AI, situația digitalizării reale este că toată lumea are de pierdut: companii, angajați, clienți finali. Lanțul B2B se așteaptă la viteza din e-commerce-ul mare, dar sistemele interne nu livrează, datele nefiind interoperabile și angajații lucrând în trei-patru taburi permanent. Singura soluție realistă nu este înlocuirea ERP-urilor românești, care sunt bune pentru ce fac, ci augmentarea lor. Prin aceste ghiduri, arătăm că există metodele tehnice, într-un mod securizat compatibil cu reglementările existente’, a declarat Marian Călborean, Managing Partner OPTI Software.

Studiul identifică trei oportunități pentru care companiile doresc AI în 2026: ERP-ul ca motor de vânzări – creșterea vânzărilor și generarea de recomandări pe baza istoricului de tranzacții. Studiul citează o creștere medie a comenzilor ecommerce cu personalizare și AI de 15%. De asemenea, un spor de performanță de 20% pentru agenții de vânzări juniori asistați de AI; input multimodal – automatizarea preluării comenzilor din imagini, voce și PDF-uri, inclusiv Whatsapp sau SEAP. Tehnologiile de recunoaștere a textului scris și a vocii pentru limba română au astăzi o acuratețe de peste 90%; auto-corecție – învățarea din comportamentul clienților și prognoza stocurilor necesare. Organizațiile cu AI adaptiv scalează proiectele interne de 2,5 ori mai rapid și modelele AI disponibile pe scară largă pot fi reantrenate zilnic, oferind adaptabilitate companiilor.

‘Demersul nostru se concentrează pe educarea tehnică a companiilor B2B în fața provocării AI. Dar în cursul cercetării am găsit date recente îmbucurătoare și pentru angajați. OECD a publicat pe 5 noiembrie un studiu de referință (‘AI generativ și forța de muncă IMM’) realizat asupra a 5000 de IMM-uri din lume. Aflăm că adoptarea AI a condus la cresterea nevoii de calificări superioare în toate țările cu excepția uneia singure. În al doilea rând, 83% din IMM-urile globale declară că implementarea AI nu le-a redus nevoia de personal. S-ar putea spune că, în unele cazuri, angajații educă companiile în AI, nu invers’, a adăugat Marian Călborean.

Fondată în 2005, OPTI Software este o companie de tehnologie din București specializată în soluții software pentru distribuitorii și producătorii din România. Compania este Google Cloud Partner, HubSpot Solution Partner și deține certificări ISO 9001 și ISO 27001.