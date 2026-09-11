Parcul auto de vehicule electrice din România a ajuns la 74.541 de unități

Parcul auto electric din România a ajuns la un total estimat de 74.541 de vehicule ‘verzi’ active, arată datele incluse într-o analiză de specialitate, publicată vineri.

Potrivit statisticii oficiale, consultate de Lektri.Co, în luna august 2026 au fost înmatriculate 1.278 de vehicule electrice, dintre care 1.162 de autoturisme și 116 autoutilitare. Raportat la totalul de 39.406 de vehicule înmatriculate în aceeași perioadă, indiferent de motorizare, vehiculele electrice au reprezentat 3,24% din piața brută a lunii. Totodată, după scăderea celor 44 de radieri de mașini electrice, bilanțul net din august este de 1.234 de vehicule electrice.

La nivel general, parcul auto de mașini electrice din România a ajuns la un total estimat de 74.541 de vehicule electrice active, după adăugarea înmatriculărilor nete din august, cele confirmate la finalul lunii precedente.

În Top 10 al înmatriculărilor de electrice, în august 2026, MG4 Electric ocupă prima poziție,cu 79 de unități, urmată de Tesla Model 3, cu 70 de exemplare, și BYD Sealion 7 – cu 63 de unități, Dolphin Surf (61), Ford Puma Gen-E (58), Tesla Model Y (56), Hyundai Kona Electric (43), Mercedes-Benz CLA Electric (40), Mazda 6e (32) și Renault 4 E-Tech Electric (28).

La 31 august, parcul auto electric din România avea pe primul loc Dacia – cu 18.626 de vehicule electrice active și o cotă estimată de 24,99%. Podiumul este completat de Tesla (13.729 de unități, cotă de 18,42%) și Volkswagen (5.951 de unități, cotă de 7,98%).

Lektri.Co a fost înființată în anul 2018 la Timișoara și și oferă soluții de încărcare a mașinilor electrice pentru utilizatorii casnici, companii care doresc să implementeze stații de încărcare pentru angajați și domeniile HoReCa și retail. Stațiile de încărcare ale companiei sunt utilizate în România, Serbia, Polonia, Germania, Franța și Italia.