Patru din zece persoane incluse în Generația Baby Boomers învață activ cum să utilizeze AI

Patru din zece persoane din Generația Baby Boomers (între 60 și 85 de ani) susțin că învață activ cum să utilizeze Inteligența Artificială (IA), comparativ cu 15% care nu manifestă interes, reiese dintr-un sondaj de specialitate, dat publicității vineri.

Conform cercetării realizată de EY Ripples și organizația Older Adults Technology Services (OATS) din cadrul American Association of Retired Persons (AARP), atunci când folosesc IA, generațiile mai în vârstă declară interacțiuni în mare măsură pozitive, în special pentru activități profesionale (84%), învățare (83%) și activități creative (80%).

Astfel, principala situație de utilizare este învățarea, indicat de către 79% dintre respondenții care au utilizat instrumente AI. 44% își doresc resurse sau ghiduri ușor de utilizat, în timp ce 32% preferă cursurile de formare online oferite de furnizorii de soluții de inteligență artificială. Totuși, pentru 41% dintre cei chestionați apar impedimente, precum temerile legate de confidențialitatea datelor.

În ceea ce privește nivelul de alfabetizare, 80% din totalul celor chestionați consideră că ‘nu tot ceea ce este generat de AI a fost verificat pentru a asigura veridicitatea informațiilor’, ceea ce indică un nivel sănătos de scepticism față de rezultate.

Noua cercetare EY a arătat că, în privința familiarizării cu inteligența artificială, 24% dintre respondenții din generația Baby Boomers se declară destul de familiarizați sau foarte familiarizați și, un aspect încurajator, 38% spun că învață în mod activ despre această tehnologie prin intermediul resurselor online, al materialelor video educaționale și al rețelelor sociale. Doar 15% au declarat că nu sunt deloc interesați să învețe despre inteligența artificială, ceea ce sugerează existența unui interes real pentru adoptare și educație.

‘Prin acțiuni coordonate, decidenții politici și educatorii au șansa de a crea trasee de studiu accesibile în domeniul inteligenței artificiale, prin intermediul bibliotecilor, al centrelor comunitare și al programelor educaționale pentru adulți. Companiile pot acorda prioritate accesibilității și clarității în dezvoltarea produselor AI. În același timp, generațiile mai în vârstă ar trebui încurajate să utilizeze resurse de încredere și să experimenteze cu instrumente adaptate vârstei’, se menționează în concluziile studiului.

EY răspunde acestei nevoi prin programe pilot desfășurate împreună cu organizații precum Arist, o platformă tehnologică specializată în furnizarea de conținut accesibil și aplicat pentru dezvoltarea competențelor în domeniul inteligenței artificiale, prin diverse instrumente, inclusiv mesagerie instant. Cursul pune accent pe sprijinirea participanților în utilizarea cu ușurință a inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, inclusiv prin folosirea unor instrumente AI de bază pentru îmbunătățirea comunicării cu cei apropiați, pentru simplificarea activităților cotidiene, cum ar fi gestionarea bugetului și a sănătății, precum și pentru explorarea unor aplicații legate de hobby-uri și domenii de interes. Programul pilot inițial va fi lansat în Germania și Indonezia la mijlocul anului 2026.

Sondajul a fost realizat în intervalul 29 octombrie – 13 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.515 de persoane din 16 țări din cinci regiuni: Orientul Mijlociu, Africa și India (MEAI), Asia-Pacific, Europa, America Latină și America de Nord. Vârsta respondenților a fost cuprinsă între 60 și 85 de ani. Cercetarea a fost completată cu interviuri cu specialiști selectați și cu două focus-grupuri desfășurate în Japonia și India, cu persoane cu vârste între 60 și 85 de ani.