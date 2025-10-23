Patru din zece români urmăresc promoțiile online ale brandurilor sau retailerilor

Românii își planifică tot mai atent cumpărăturile, iar patru din zece caută și urmăresc promoțiile direct prin intermediul aplicațiilor sau site-urilor care au cataloage digitale, arată un studiu de specialitate, dat miercuri publicității.

În plus, 39% dintre respondenți consultă cataloagele digitale disponibile în platformele magazinelor, confirmând faptul că mediul digital a devenit principalul punct de informare înainte de cumpărare.

Studiul, realizat de iSense Solutions pentru Shopfully România, arată și că majoritatea consumatorilor folosesc atât cataloagele tipărite, cât și versiunile digitale. Totuși, cataloagele digitale sunt accesate cel mai frecvent, ceea ce confirmă că acestea devin un canal important de comunicare, fidelizare și interacțiune cu clienții.

‘Acest comportament arată că românii sunt tot mai atenți la modul în care își planifică achizițiile și își gestionează bugetul, iar mediul digital devine principalul punct de contact între consumatori și retaileri. Platformele agregatoare de oferte și cataloage digitale nu sunt doar instrumente de informare, ci și modalități prin care consumatorii compară prețuri, urmăresc reduceri și decid de unde cumpără. Pentru retaileri, aceste rezultate confirmă importanța menținerii unei prezențe digitale active și actualizate, cu oferte clare, ușor de accesat și personalizate în funcție de interesele utilizatorilor’, a declarat Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully.

Studiul evidențiază că românii își planifică tot mai atent cumpărăturile, compară prețuri, urmăresc reduceri și folosesc mediul online pentru a lua decizii inspirate de cumpărare. Digitalul devine astfel nu doar locul unde găsesc oferte, ci și spațiul unde decid de unde, când și ce cumpără.

În același timp, persoanele cu vârste între 35 și 44 de ani preferă cataloagele digitale, în timp ce publicul mai în vârstă este predispus să consulte cataloagele tipărite. De asemenea, femeile sunt cele care urmăresc cel mai des promoțiile, multe dintre ele verificând ofertele săptămânal.

Shopfully activează în 25 de țări și are o echipă de peste 1.500 de specialiști. Compania colaborează cu peste 500 de retaileri și branduri, ajungând la peste 400 de milioane de consumatori la nivel global printr-o rețea extinsă de parteneri media, platforme digitale și soluții tehnologice inovatoare, inclusiv propria platformă de marketing hyperlocal bazată pe inteligență artificială.