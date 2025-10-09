Peste 80% dintre consumatori intenționează să abandoneze coșurile de cumpărături de Sărbători din cauza stresului

Peste 80% dintre cumpărători (84%) declară că sunt predispuși să renunțe la coșurile de cumpărături în perioada Sărbătorilor din cauza stresului și a frustrării generate de procesul de achiziție, intenția fiind și mai ridicată în rândul generațiilor tinere, conform unui studiu anual realizat de Accenture pe un eșantion de 3.000 de consumatori din zece țări, dat miercuri publicității.

Astfel, 91% dintre Milleniali și 89% dintre cei din Generația Z afirmă că ar putea abandona achizițiile de cadouri.

Studiul arată că principalele surse de stres sunt presiunea de a găsi cadoul perfect (75% dintre respondenți), teama de a lua o decizie greșită (73%) și volumul tot mai mare de reclame și opțiuni disponibile. În 2025, 82% dintre consumatori afirmă că se simt bombardați de publicitate (față de 78% în 2024), iar 77% spun că diversitatea prea mare de produse le îngreunează procesul decizional (față de 74% anul trecut).

Aceste rezultate subliniază un risc major pentru retaileri și branduri, care pot pierde venituri semnificative într-o perioadă crucială pentru vânzări.

Totodată, există oportunități pentru cei care aleg să răspundă prin simplificare și personalizare: 45% dintre consumatori preferă magazinele fizice pentru a evalua produsele direct, 48% se bazează pe recomandările prietenilor și familiei, o treime (34%) caută inspirație pe rețelele sociale, iar unul din cinci declară că va folosi asistenți conversaționali, precum ChatGPT sau Claude, pentru a lua decizii mai rapide.

”Tehnologiile bazate pe inteligență artificială, precum AI generativă, pot reduce ‘˜stresul cumpărătorilor’, acționând ca un concierge care ghidează și susține fiecare etapă a procesului de achiziție. Această tehnologie poate oferi experiențe care par mai personale, relevante și potrivite momentului, prin recomandarea de opțiuni, compararea caracteristicilor și chiar simplificarea alegerilor. Pentru retaileri și branduri, ea deschide calea către relații mai profunde cu clienții și către surse suplimentare de venituri. Este la fel de important să nu trecem cu vederea impactul pe care AI generativă îl poate avea asupra experienței din magazine. Cu ajutorul instrumentelor de AI, angajații din retail pot avea acces instant la informații despre produse, preferințele clienților și sugestii contextuale. Astfel, petrec mai puțin timp cu sarcini repetitive, verificarea stocurilor, aranjarea rafturilor, și mai mult timp interacționând cu clienții, prin recomandări personalizate și consultative”, a declarat Jill Standish, lider global Retail la Accenture, în comunicat.

Prima fază a sondajului anual Accenture dedicat cumpărăturilor de Sărbători, realizată în august 2025, a implicat 3.000 de consumatori din 10 țări. Respondenții au provenit din Australia, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Italia, Spania, Suedia, Marea Britanie și SUA.

Sondajul oferă informații despre comportamentele și tiparele de cumpărare ale consumatorilor în perioada sărbătorilor, oferind totodată o perspectivă asupra așteptărilor privind performanța retailului atât online, cât și offline, într-un moment esențial pentru sector.

Accenture este o companie globală de servicii profesionale care ajută companii, guverne și alte organizații să își construiască nucleul digital, să își optimizeze operațiunile, să accelereze creșterea veniturilor și să îmbunătățească serviciile pentru cetățeni.