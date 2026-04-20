Piața auto electrică din România a crescut cu 93% în martie 2026 față de anul trecut

Un număr de 1.209 vehicule electrice au fost înmatriculate în martie 2026, cu 93% mai multe față de aceeași lună a anului trecut, conform unei analize de piață realizate de unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul mobilității electrice din România.

Datele centralizate de Lektri.Co arată că această creștere vine pe fondul unei piețe în diversificare: Tesla a dominat clasamentul, BYD a plasat trei modele în top 10, iar Dacia Spring s-a menținut în primele cinci poziții.

Din totalul de 47.068 de vehicule înmatriculate în martie 2026 (indiferent de motorizare), autovehiculele electrice au reprezentat 2,57%. Dintre cele 1.209 EV-uri înmatriculate, 1.160 sunt autoturisme și 49 autoutilitare electrice. După scăderea celor 188 de radieri, bilanțul net al lunii rămâne la 1.021 vehicule electrice.

”Piața auto electrică din România traversează o perioadă de creștere solidă și consistentă. Datele lunii martie confirmă o tendință care se consolidează de la an la an – cererea crește, oferta se diversifică, iar adopția vehiculelor electrice devine tot mai naturală în rândul consumatorilor. Estimăm că această dinamică se va accelera pe parcursul anului 2026”, a declarat Claudiu Suma, CEO Lektri.Co.

În fruntea clasamentului din martie s-a aflat Tesla Model 3 (146 unități), urmată de Tesla Model Y (107 unități). Pe locul 3 s-a clasat Ford Puma (63 unități), urmat de Dacia Spring (61 unități) și BYD Dolphin Surf (57 unități). BYD Sealion 7 (54 unități) a confirmat că brandul chinez nu mai este o prezență episodică pe piața românească.

Imediat după primele cinci poziții, Hyundai Kona (47 unități) s-a menținut ca una dintre constantele stabile ale pieței, urmat de Ford Explorer (31 unități). BYD Atto 2, Renault Zoe și Volkswagen ID.4 au înregistrat fiecare câte 29 de unități, formând un segment median dens și competitiv.

Renault 5 E-Tech Electric și Tesla Model S au adus câte 24 de unități, în timp ce MG4 (17 unități) și Volvo EX30 (17 unități) au completat zona mediană a clasamentului.

Segmentul inferior al top 40 a reflectat diversitatea tot mai mare a ofertei disponibile pe piața locală. BYD Seal (16 unități), MG ZS EV (14 unități), Ford Capri (13 unități), Mazda 6e (12 unități), Hyundai Inster și Peugeot E-2008 (câte 11 unități) au confirmat că cererea se distribuie echilibrat pe mai multe segmente de preț și categorie. Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5, Kia Niro EV, Leapmotor T03 și Mercedes-Benz CLA au încheiat luna cu câte 9-10 unități fiecare, în timp ce zona premium și cea de utilitare și-au menținut prezența prin modele precum BMW i4, Skoda Enyaq și Ford Transit Custom.

La nivelul parcului auto electric, Dacia rămâne liderul electrificării locale, cu 18.694 de unități (27,82% din total), urmată de Tesla cu 11.851 de unități (17,64%). Volkswagen, Renault și Hyundai completează primele cinci poziții, cu cote între 6% și 8%.

Potrivit analizei, al doilea inel al ecosistemului este format din mărci cu prezență consolidată în parcul național. Mercedes-Benz ocupă locul 6 cu 2.834 de unități (4,22%), urmat de BMW cu 2.568 (3,82%) și Ford cu 2.322 (3,46%). Nissan (1.349 unități) și Peugeot (1.117 unități) completează top 10.

Zona 11-20 ilustrează măsura în care piața și-a lărgit baza. BYD a atins 1.072 de unități active, confirmând o traiectorie ascendentă constantă, alături de Skoda (1.068), Smart (959), Audi (890) și Volvo (791). Mărci precum Kia (647), MG (637), Fiat (625), Mini (574) și Citroën (496) închid top 20, oferind o imagine a unui parc auto electric tot mai divers și mai echilibrat din perspectiva distribuției pe mărci.

Infrastructura de încărcare continuă să susțină creșterea parcului auto electric. Marii operatori din România – printre care Renovatio e-Charge, Eldrive, PPC Blue, E.ON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint și OMV-Petrom – continuă instalarea de noi puncte de încărcare, menținând un ritm de expansiune susținut.

