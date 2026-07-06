Piața de fuziuni și achiziții din România a crescut la 5,2 miliarde euro în primul semestru

Piața de fuziuni și achiziții din România a înregistrat, în primul semestru al acestui an, 162 de tranzacții anunțate, cu o valoare de 5,2 miliarde de euro, în creștere cu 89% față de primul semestru din 2025, potrivit unei analize realizate de PwC România.

Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, numărul tranzacțiilor a sporit cu 30% față de primul semestru al anului trecut.

Cele mai mari tranzacții anunțate de la începutul anului, toate de peste 500 de milioane de euro, au fost: achiziția Carrefour România de către frații Pavăl, tranzacție cu o valoare de peste 820 de milioane de euro, și achiziția Grupului Evryo, inclusiv Distribuție Energie Oltenia SA, de către Premier Energy, într-o tranzacție cu o valoare comunicată de aproximativ 700 de milioane de euro, notează sursa citată.

Pe locul al treilea s-a situat achiziția Garanti BBVA România de către Raiffeisen Bank, cu o valoare de peste 590 de milioane de euro.

Prin comparație, în primul semestru al anului trecut a fost anunțată o singură tranzacție cu o valoare mai mare de 500 de milioane de euro, respectiv megadeal-ul cu Centrul Medical Unirea, susțin consultanții PwC România.

‘Din perspectiva structurii pieței, tranzacțiile mici, cu valori sub 40 de milioane de euro, au continuat să domine piața, 84% din tranzacțiile anunțate încadrându-se în această categorie’, se mai arată în comunicat.

Segmentul tranzacțiilor medii, cuprinse între 40 și 100 de milioane de euro, a însumat 16 tranzacții (10% din totalul tranzacțiilor anunțate), în timp ce tranzacțiile mari, de peste 100 de milioane de euro, au rămas minoritare, piața înregistrând 10 astfel de operațiuni.

‘Deși numărul tranzacțiilor de peste 100 de milioane de euro pare unul redus, anul acesta piața locală a înregistrat în primul semestru cel mai mare număr de astfel de tranzacții din ultimii zece ani. Prin comparație, în primul semestru al anului trecut am avut doar o astfel de tranzacție, iar în primele șase luni din 2024 am avut șase astfel de tranzacții. În aceeași perioadă din 2020 au fost trei tranzacții de peste 100 de milioane de euro, iar în 2015 niciuna. Analizată în dinamică, pe perioade mari de timp, piața locală de tranzacții dovedește un trend ascendent al numărului tranzacțiilor de valori mari, ca semn al maturizării din perspectiva business-urilor care devin ținte de achiziție și a investitorilor care sunt interesați să acceseze piața locală’, a declarat George Ureche, partener Tranzacții PwC România, citat în comunicat.

Dacă în 2025 sectorul de sănătate, sectorul de real estate și cel al industriei prelucrătoare au ocupat topul sectorial în primul semestru al anului, anul acesta ierarhia s-a schimbat semnificativ, determinată de cele mai mari trei tranzacții anunțate, de peste 500 de milioane de euro, amintite anterior.

Astfel, tranzacțiile în retail au însumat 964 milioane de euro, cele în energie 919 milioane de euro, iar cele din sectorul serviciilor financiare 768 milioane de euro.

‘Real estate-ul, care obișnuia să fie unul dintre cei mai mari trei contributori la valoarea totală a pieței locale de tranzacții, a generat în primele șase luni ale anului 734 milioane de euro, 14% din valoarea totală a pieței. Prin comparație, în 2015, peste 40% din valoarea pieței era generată de acest sector’, se mai precizează în comunicat.

Conform sursei citate, investitorii strategici și-au menținut poziția dominantă în prima jumătate a anului 2026, generând 71% din valoarea totală a pieței de fuziuni și achiziții. Aceștia au anunțat 128 de tranzacții, în creștere cu 38% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, valoarea medie a tranzacțiilor realizate de investitorii strategici, respectiv 29 milioane de euro, a fost cu 33% mai mică decât cea a investitorilor financiari.

Totodată, numărul tranzacțiilor realizate de investitorii financiari a crescut la 34, cu 89% mai mult decât cele 18 tranzacții încheiate de ei în aceeași perioadă a anului precedent. Valoarea totală a tranzacțiilor cu investitori financiari a fost de 1,5 miliarde de euro.

Din perspectiva originii investitorilor, piața locală a fost dominată în primul semestru de capitalul european, care a finanțat 87% din valoarea totală a tranzacțiilor.

Investitorii români au avut cea mai mare contribuție, cu tranzacții în valoare de 1,5 miliarde de euro, reprezentând 29% din totalul pieței, incluzând investitori străini care derulează achiziții prin entități juridice înregistrate deja în România. În rândul investitorilor străini, cele mai importante contribuții au provenit din Cipru, Austria și Polonia, se mai arată în document.

‘În ciuda provocărilor pe care România le întâmpină la nivel macroeconomic și al tensiunilor de pe scena politică, piața de fuziuni și achiziții continuă să surprindă printr-o dinamică accelerată, atât în volum, cât și în valoare, recuperând semnificativ dinamica modestă de anul trecut. Acest lucru indică un interes rezilient al investitorilor pentru business-urile locale care reușesc să treacă probele unui consum sub presiune și ale unor schimbări legislative și fiscale semnificative, susținute de fundamentale solide, construite și testate în timp’, a declarat Marina Pavel, director M&A, PwC România.