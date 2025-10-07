Piețele cripto ating un nivel record, peste 4 trilioane de dolari

Piețele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane de dolari în capitalizarea de piață, pe măsură ce investitorii și-au intensificat convingerea că Rezerva Federală va reduce în continuare ratele dobânzilor la următoarea reuniune din 29 octombrie, în urma datelor privind ocuparea forței de muncă din SUA, care au fost mai slabe decât așteptările piețelor, relevă o analiză eToro, remisă lunii AGERPRES.

‘Deși actuala situație de blocaj bugetar a Guvernului a împiedicat publicarea principalului raport privind salariile din sectorul non-agricol, am văzut cifrele sondajului ADP, care oferă o măsură a schimbărilor locurilor de muncă în sectorul privat, ratând cu mult previziunile. S-a înregistrat o scădere de 32.000 de locuri de muncă, în timp ce analiștii anticipaseră o creștere de 50.000. ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat intrări nete de 3,24 miliarde de dolari săptămâna trecută, a doua săptămână cu cele mai mari intrări din istorie, contribuind la propulsarea prețului bitcoin la un nou maxim istoric de 125.736 de dolari. În mod similar, ETF-urile ethereum de tip spot au înregistrat, de asemenea, intrări puternice. Acum că am intrat în luna octombrie, supranumită ‘Uptober’ în comunitatea cripto, deoarece a fost întotdeauna o lună în care piețele cripto au înregistrat performanțe puternice, și având în vedere anticiparea unor noi reduceri ale ratei dobânzii, există toate șansele ca trendul de creștere să continue și să se înregistreze noi maxime istorice pentru bitcoin, ethereum și alte criptoactive cu capitalizare mare înainte de sfârșitul lunii’, afirmă Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor.

ZCash (ZEC) a avut una dintre cele mai mari performanțe din această săptămână, cu o creștere de 150%, respectiv de la 60 dolari la 160 dolari, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, după ce compania de gestionare a criptoactivelor Grayscale a lansat Zcash Trust, permițând expunerea la ZEC a capitalului instituțional și acreditat fără a fi necesar ca acesta să îl dețină și să îl gestioneze direct.

Capitalizarea totală a pieței de monede stabile (stablecoin), tokenuri a căror valoare este legată de cea a unui alt activ – de obicei dolarul american, a depășit pentru prima dată 300 de miliarde de dolari, atingând un nou record istoric pentru acest sector. USDT de la Tether conduce clasamentul cu o capitalizare de piață de 176 de miliarde de dolari, reprezentând 58% din total. Urmează USDC de la Circle, cu 74 de miliarde de dolari.

Stablecoin-urile pot acționa ca un refugiu în spațiul cripto și ca un mijloc de a păstra valori fără a recurge la moneda tradițională. De asemenea, sunt utilizate pe scară largă în domeniul cripto pentru lichiditate, tranzacționare, împrumuturi și efectuarea de plăți, menționează analistul eToro.

‘Un raport recent al Trezoreriei SUA a indicat că piața stablecoin ar putea crește până la 2 trilioane de dolari până la sfârșitul anului 2028, ceea ce ar putea aduce beneficii majore companiilor care le operează și le emit’, conform analizei.

eToro este o platformă socială de tranzacționare și investiții fondată în 2007. În prezent, are peste 40 de milioane de utilizatori înregistrați din peste 75 de țări.