Pixer Agency: IMM-urile trec prin perioade tulburi, cu scăderi de venituri de 30%-50%

IMM-urile se confruntă cu o serie de probleme critice, care le pun la încercare dezvoltarea și chiar existența, printre care scăderea veniturilor cu până la 50% și cheltuieli mari mari decât câștiguri, arată o analiză Pixer Agency. Cele mai afectate sunt afacerile din ecommerce, servicii B2B și sănătate&wellness, pentru care clienții din online și vânzările generate de aceștia reprezintă între 70% și 90% din business.

“7 din 10 firme cu care am început colaborarea în primul trimestru din an se luptau cu o scădere drastică a vânzărilor, lipsa de strategii clare și promovare superficială. Practic, câștigul per investiție era mult prea mic față de cheltuielile avute, afacerile având nevoie ca pentru fiecare 100 lei investiți în promovare online să obțină între 300 și 1.500 de lei.

Scăderile de vânzări pot fi inevitabile, mai ales într-o perioadă mai grea, cu o concurență mare și agresivă și cu consumatori care încep să analizeze mai bine pe ce cheltuiesc. Cum ne aflăm într-un context economic dificil, cu presiune mare pe afaceri, agenția de marketing sau specialiștii în marketing trebuie să asigure surpraviețuirea și continuitatea unui business, nu doar să fie furnizori de servicii de promovare. Nu mai este suficient să faci branding sau să generezi trafic; este vital ca orice investiție în reclame să genereze vânzări rapide, consistente și măsurabile”, declară Alex Popescu, co-fondator Pixer Agency.

Firmele nu reduc bugetele de marketing, dar schimbă agenția de marketing la 2 luni dacă nu există vânzări

IMM-urile se confruntă cu o competiție tot mai agresivă și cu o creștere accentuată a costurilor de achiziție a clienților, ceea ce le reduce considerabil marjele de profit. La acestea se adaugă schimbările rapide în comportamentul consumatorilor, ceea ce duce la pierderi de oportunități și la scăderea vânzărilor. În lipsa unei adaptări rapide și a unor soluții de marketing digital performante, multe afaceri riscă să rămână în urmă sau chiar să iasă complet din piață. Astfel, în 2025, marketingul digital nu mai e opțional, iar fără o strategie solidă, businessul suferă. Presiunea e mai mare decât în anii trecuți. 2024 a fost un an imprevizibil, iar 2025 vine cu schimbări majore, afectând IMM-urile.

Totuși, deși este un context economic mai dificil, firmele nu reduc bugetele de marketing, dar sunt mult mai exigente, solicitând optimizarea costurilor de promovare, creșterea vânzărilor, rezultate cu maximul de eficiență – obținerea de vânzări cu un cost mai mic de reclamă și, de asemenea, rezultate într-un timp mai scurt. În 2025, bugetele de marketing digital ale IMM-urilor variază între 1.000 de euro și 150.000 de euro lunar, firmele din domeniile ecommerce, turism și fashion fiind cei mari investitori în promovare online, în special în Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dar și email marketing.

“IMM-urile trebuie să găsească soluții pentru a se autosusține și nu mai au luxul de a aștepta 6 luni de zile pentru rezultate, ci vor vânzări mai rapid, de până la 6 ori mai rapid decât în anii trecuți. În lipsa vânzărilor, multe firme schimbă agenția de marketing și după doar două luni de colaborare. Astăzi, orice afacere depinde de vânzările online, iar marketingul digital nu mai e doar „un canal de promovare”, ci esența supraviețuirii și a dezvoltării. Fără o strategie clară, multe business-uri se prăbușesc. Noi, la Pixer Agency, pentru că suntem recunoscuți în piață pentru vânzări rapide, fără risipă de buget, avem o creștere de 65% a numărului de clienți în primul trimestru față de aceeași perioadă din 2024. Avem creșteri de vânzări între 50% și 200%, în primele 3 luni pentru clienți. Din păcate, în domeniul nostru sunt mulți furnizori care nu au înțeles că marketingul digital s-a transformat dintr-un canal de promovare într-un factor generator de vânzări și de creștere a business-ului, inclusiv pentru acele afaceri care nu vând online, dar ai căror clienți sunt în mediul digital. De exemplu, clinicile stomatologice și cele estetice, care vând practic servicii și au activitate fizic, au în medie cel puțin 70% dintre pacienți din promovarea online. Iar ulterior veniturile vin și din recomandările pacienților veniți din online”, explică Adrian Stoiculescu, co-fondator Pixer Agency.

Cum pot fi convinși românii să cumpere și ce pot face firmele care nu au vânzări

Într-o piață în continuă schimbare, consumatorii români cumpără diferit. Valoarea percepută contează mai mult decât prețul – nu mai e suficient să fii ieftin, trebuie să fie transmis clar avantajul oferit. Încrederea joacă un rol esențial, iar review-urile, testimonialele și transparența sunt decisive în procesul de achiziție. Experiența de cumpărare trebuie să fie impecabilă – un site rapid, un mesaj clar și un proces de comandă simplu fac diferența. Totodată, discount-urile încă funcționează, dar doar atunci când sunt parte dintr-o ofertă limitată, bine poziționată.

Afacerile cu vânzări slabe trebuie să facă schimbări profunde, dar esenațiale în strategia de marketing digital, apelând la specialiști cu rezultate dovedite. Prin redefinirea corectă a profilului de client, poziționarea potrivită, setarea unui funnel de vânzare eficient care să transforme utilizatorii în cumpărători, optimizarea costului per click cu până la 40%, dar și implementarea de automatizări inteligente, au loc creșteri vizibile de vânzări încă din primele 30-60 de zile.

În 2024, Pixer Agency a gestionat bugete de aproape 3 milioane de euro pentru firme din diverse domenii, setând peste 3.600 de campanii și generând 65.000 de potențiali clienți calificați. Pixer Agency a dezvoltat un sistem complex prin care abordează toate nevoile ce țin de promovarea plătită și care maximizează rezultatele printr-o structură avansată de PPC. Spre exemplu, agenția a generat o creștere de la zero la peste 1.100 de conversii și vânzări de aproape 1 milion lei cu o investiție de 35.000 lei, în doar două luni de colaborare, pentru o firmă din domeniul automotive. Pentru o firmă din domeniul fashion, în 45 de zile, Pixer Agency a generat venituri de 1,5 milioane lei cu o strategie bine ajustată de remarketing și targetare precisă, iar pentru o clinică de stomatologie a generat venituri de 1,4 milioane de euro într-un an de zile.

