Popescu (Romgaz): Cred că vom fi pregătiți ca, odată cu ieșirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piață

Romgaz va fi pregătită din punct de vedere tehnic ca, odată cu ieșirea din plafonare la 1 aprilie, să fie în piață, a afirmat, luni, directorul general al companiei, Răzvan Popescu, la o conferință de specialitate.

‘Noi am început de anul trecut, am avansat în ceea ce privește toată partea informatică, integrarea sistemelor de furnizare în sistemul Romgaz, am achiziționat serverele. Din punct de vedere tehnic, cred că vom fi pregătiți ca, odată cu ieșirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piață, dar, evident, depinde foarte mult de cantitățile pe care le vom avea alocate pe ordonanță, pentru că în anii trecuți Romgaz a avut undeva cam 80% – între 60 și 80% – cantități alocate pe ordonanță. OUG a fost pusă în consultare, dar nu a fost aprobată, nu am primit încă, probabil vom primi în perioada următoare aceste cantități și atunci vom putea și noi creiona, să spun așa, strategia pentru anul ce vine. Oricum, chiar și cu această alocare, ne menținem acest deziderat de a fi furnizor și vom intra atât în piața casnicului, cât și în piața noncasnicului mic’, a susținut acesta.

Popescu a precizat că proiectul de ordonanță de urgență este mai clar din punct de vedere al modului de formare a prețului final.

‘Romgaz a acționat ca pilon de stabilitate din 2022, odată cu ordonanța 27. Au urmat alte ordonanțe. Aceasta, după modelul pe care l-am văzut, este cumva mai clară din punct de vedere al modului de formare a prețului final. Nu va mai exercita presiune pe bugetul României datorită faptului că nu mai există acel gap de 0,31 și arată o transparență în modul de formare a prețului gazului natural către clientul final, unde vedem că cumva partea de producție este mai puțin de jumătate, adică influența reală în prețul final al consumatorului este undeva la 40% prețul de producție’, a menționat el.

În ceea ce privește prețurile la gaze, Răzvan Popescu consideră că proiectul Neptun Deep va pune presiune pe acestea.

‘Tranziția energetică a spus foarte clar: gazul este un combustibil de tranziție și multe companii din oil&gas s-au mutat mai mult spre partea de energie verde și, din punctul meu de vedere, au avut o abordare corectă, dată fiind Net Zero și finalizarea acestei tranziții energetice în 2050. În acest moment pare că acest 2050 este un target foarte ambițios, pare că aceste tehnologii de CCS sunt în stadiu incipient, mai ales în Europa. Însă, faptul că Neptun va avea 8 miliarde care vor fi în piața zonală regională, unde consumul este undeva la 30, cu siguranță va pune presiune pe aceste prețuri. Estimările pe care le-am văzut pentru viitor sunt ca prețul TTF să scadă, să existe o corelație între prețul TTF din Europa și LNG-ul american, evident, la care adaugi costurile de lichefiere, transport și regazefiere. Cumva, așteptările ca prețul pe TTF să scadă sunt deja de un an, ele nu s-au împlinit, dar astea sunt în acest moment expectațiile. Dacă ne uităm strict la România pe perioada verii și în general în ultimii ani, să știți că prețul a fost sub TTF. Da, există anumite momente de consum unde într-adevăr a fost mai ridicat, dar și pe fondul acestor ordonanțe, prețul final plătit de consumatorul casnic, de producătorii de energie termică a fost plafonat. Nu au fost impactați de mișcările pe termen scurt care au existat atât pe PRM, cât și pe cât și pe TTF’, adăugat șeful Romgaz, la ZF Power Summit 2026: Energize the economy.

Ministerul Energiei a publicat, săptămâna trecută, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, conform căruia, pentru consumul realizat în perioada menționată, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale clienților casnici, precum și producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a patru componente, respectiv componenta de achiziție (stabilită printr-o nouă formulă inclusă în ordonanță), componenta de furnizare (15 lei/MWh), componenta reprezentată de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și componenta reprezentată de TVA și accize.

Conform Notei de fundamentare a proiectului, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât și activități de vânzare a gazelor naturale au obligația să livreze, cu prețul de 110 lei/MWh (față de 120 lei/MWh în prezent), cantitățile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător.